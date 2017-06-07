Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Гегемония «Ювентуса» продолжается

07.06.2017 Футбол Пятый год кряду чемпионом Италии становится «Ювентус». Причем начиная с 2015 года туринцы неизменно делают «дубль», то есть кладут золотые медали в Кубок.

ВПЕРВЫЕ за несколько лет «старая синьора» имела реальную конкуренцию в борьбе за титул. «Рома» и «Наполи» не сдавались до последнего: лишь за два тура до конца подопечные Аллегри обеспечили себе лавры победителей. Незаменимой фигурой в нападении был аргентинец Игуаин, не пропустивший ни одного поединка и забивший 24 раза. По-настоящему раскрылся его соотечественник Дибала (11 голов и 8 результативных передач). Благодаря надежной игре Кьелини, Бонуччи, бразильца Алвесаи великолепного Буффона «Юве» может похвастаться самой надежной обороной в лиге (лишь 26 пропущенных мячей). На сегодняшний день позиции Аллегри, оформившего с командой три «золотых дубля», выглядят непоколебимыми. Единственное, что смущает, – это средний возраст стартового состава (28 с половиной лет), который является самым высоким в Серии А. Уверен, что тренерский штаб и руководство клуба понимают данную проблему и поработают в направлении перспективы.

Интересно смотрелась на протяжении сезона «Рома», демонстрируя не типичный для Италии открытый и результативный футбол. В матчах с «Ювентусом» римляне сражались, как настоящие волки (0:1 и 3:1). Для смещения «старой синьоры» с трона не хватило самой малости – четырех очков. Лучшим бомбардиром чемпионата стал 31-летний босниец Джеко, в активе которого 29 точных выстрелов. Оправдывает вложенные клубом средства египтянин Саллах: 15 голов и 13 «ассистов». С каждым матчем прибавлял Наингголан. Даже лидерам центральной атакующей оси «Ювентуса» и «Наполи» пройти бельгийца становилось невыполнимой задачей. Руководители «волков» явно не ошиблись, когда в январе 2016-го пригласили на тренерский мостик Спаллетти. Однако итальянец заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Так что сейчас перед президентом «волков» Паллоттой стоит нелегкая задача – найти достойного преемника. Небольшой оттенок грусти придает этому сезону то, что он стал последним для многолетнего капитана и иконы местных тиффози Тотти. Спасибо за все, Император!

Замкнул тройку призеров «Наполи». Прочные позиции неаполитанцев в Серии А – это в первую очередь успех главного тренера Сарри. Его футбол – это не театральная постановка и не музыкальный концерт, где можно позволить много импровизации. Скорее, это точная наука, где сложное создается из множества простых вещей. Мелочей для этого тренера не существует. Сарри – невероятный трудоголик. Одержимый, стремящийся выжать из своей команды 101 процент возможностей. Он невероятный фанат тактики 4-3-1-2, подбирающий игроков под схему, а не наоборот. На футбольном поле у «Наполи» царит невероятная дисциплина. Интересно, что это абсолютно не мешает команде много забивать: Мертенс – 28, Инсинье – 18, Кальехон – 14, Гамшек – 12 голов. Наставник «голубых» уже обозначил задачу на следующий сезон – только «скудетто». Сейчас в Неаполе собран очень боеспособный состав, представляющий из себя сплав молодости и опыта, так что под руководством грамотного специалиста поставленная цель не выглядит нереальной.

Неожиданно «выстрелила» «Аталанта», которую все привыкли видеть в подвалах турнирной таблицы. Лучшим бомбардиром «королей провинциалов» стал знакомый украинским болельщикам экс-игрок «Металлиста» аргентинец Гомес – 16 голов.

Традиционно в зоне Лиги Европы расположился римский «Лацио». После разъездов по арендам нашел свою команду экс-нападающий дортмундской «Боруссии» Иммобиле (23 мяча).

Наверняка не ограничиваются шестым местом амбиции многочисленной болельщицкой торсиды «Милана». Но по сравнению с провалами предыдущих лет и это выглядит определенным прогрессом. В первом круге «Милан» смотрелся солидно, и если не в претенденты на чемпионство, то на попадание в первую тройку «россонери» записывали многие эксперты. Но получилось, как получилось. Под руководством Монтеллы некогда гранд итальянского футбола переживает настоящую смену поколений. В этом сезоне на высшем уровне заиграли: вратарь Доннарумма, центральный защитник Романьйолли, опорные хавбеки Локателли и Плашич, испанский вингер Сусо. Проблемой остается большое количество арендованных футболистов, но она должна в ближайшее время решиться. Новоиспеченный президент клуба Йонхон Ли продлил контракт с Монтеллой, анонсировав солидные финансовые вливания и мощную трансферную кампанию летом. Если все пойдет по плану, возвращение «красно-черных» в когорту сильнейших является лишь делом времени.

Оценку три с минусом заслужил за сезон «Интер». Ни солидные затраты летом, ни результативность Икарди (24 гола) не помогли миланцам зацепиться за еврокубки. Болельщики «нерадзурри» уже начали забывать как это – играть в Лиге чемпионов…

Гораздо ниже своих возможностей выступила и «Фиорентина», в связи с чем не будет продлен контракт с ее наставником португальцем Соузой. Это вполне логично с учетом результатов команды, которые явно не соответствуют подбору исполнителей, имеющихся в распоряжении «фиалок».

Покидают Серию А скромные «Эмполи», «Палермо» и «Пескара». Если «синие» боролись за выживание с «Кротоне» до последнего тура, то «розово-черные» и «дельфины» лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки еще в апреле. О беззубости атаки «Эмполи» красноречиво скажут цифры: всего 29 забитых мячей, а лучший бомбардир, грузин Мчедлидзе, забил лишь шесть голов.

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