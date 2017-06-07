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Выпуск № 63 от 07 июня 2017 г.
 
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   Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Виплата пенсії триватиме

07.06.2017

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«Я кругла сирота,навчаюся на денній формі навчання. З вересня цього року хочу перевестися на заочну форму навчання. Чи виплачуватиметься мені пенсії?»
Катерина СМІРНОВА.
Чернігів.

ШАНОВНА Катерино Михайлівно! Відповідно до пункту 2 частини другої статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), до непраце­здатних членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, належать, зокрема, діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Таким чином, оскільки Ви дитина-сирота, то пенсія у зв’язку із втратою годувальника виплачуватиметься Вам незалежно від факту й форми навчання.

Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

 


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