Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Город преображается совместными усилиями

07.06.2017 Конкурс социальных инициатив На площади Маяковского в центре Запорожья состоялся многолюдный праздник, во время которого чествовали победителей конкурса социальных инициатив «Мы – это город», который пятый сезон подряд проходит по инициативе ПАО «Запорожсталь». НА СЦЕНУ были приглашены представители 61 проекта-победителя конкурса. Их авторы – разные благотворительные фонды, медицинские, школьные и дошкольные учреждения, ОСМД и ЖСК, театральные коллективы и центры искусств, коммунальные предприятия, волонтерские организации. Среди победителей широко представлены образовательные проекты для маленьких запорожцев: создание детского планетария, школы робототехники, IT-лагеря, детско-юношеской школы казацко-рыцарского воспитания, театральной школы, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, реабилитационных площадок, прочих инициатив. Также в число победителей вошел обладатель звания «Народный проект-2017» (за него проголосовали 14 тысяч запорожцев) – инициатива Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии «Движение – это жизнь».

В этом году при поддержке ПАО «Запорожсталь» и долевом участии ЧАО «Запорожкокс» и ЧАО «Запорожогне­упор» в городе будут реализованы идеи, направленные на благоустройство парков, скверов, придомовых территорий; идеи по озеленению города, направленные на внедрение энергоэффективных решений, развитие волонтерства и патриотического воспитания; проекты для людей с особыми потребностями.

Победителей тепло поздравили заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров и председатель экспертного совета конкурса, директор по инвестициям ПАО «Запорожсталь» Алексей Лебедев. Они же каждому из них вручили сертификаты на получение грантов в сумме от 50 до 100 тысяч гривен. Решением генерального директора ПАО «Запорожсталь» грантовый фонд конкурса в этом году увеличен до 3,7 миллиона гривен, а первоначально пять лет назад он составлял 700 тысяч. Очень важно, что из года в год все больше запорожцев подключаются к этому конкурсу. В 2013 году было подано 130 заявок, в нынешнем – 279. Для всех запорожцев, желающих принять участие в конкурсе, комбинат провел три обуча­ющих тренинга по социальному проектированию, которые посетили более 300 представителей общественности. Отличительной чертой этого конкурса является то, что запорожцы не только подают интересные социальные проекты, но и активно участвуют в их реализации. И таким образом взрослые и дети приобщаются к совместным делам по преобразованию Запорожья в красивый и уютный город.

На сцене вспыхнули фейерверки, в небо взлетели десятки разноцветных шаров. Артисты-аматоры дворца культуры металлургов выступили с большим концертом.



Запорожье.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия