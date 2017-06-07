07.06.2017

Откуда что взялось

Мы часто используем выражения, даже не задумываясь, что значит, скажем, «прошляпить» и откуда взялся «непуганый идиот». Попытаемся в этом разобраться на примере некоторых идиом.

Метать бисер перед свиньями

ГОВОРЯ так, многие даже не подозревают, что повторяют слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». (Библия от Матфея, синодальный перевод, 1816 – 1862 гг.).

Спросите, при чем тут бисер? Все просто: раньше на Руси так назывался жемчуг. Он и закрепился в разговорной речи, заменив жемчуг из церковно-славянского текста Библии.

Женщина с изюминкой

Фразу ввел в оборот Лев Толстой. В драме «Живой труп» один герой говорит другому: «Моя жена идеальная женщина была... Но что тебе сказать? Не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка? Не было игры в нашей жизни».

Не в своей тарелке

ТУТ постарался другой классик – Александр Грибоедов. Хотя первоосновой стал случай с неким горе-переводчиком.

Во французском языке есть фраза «n’être pas dans son assiette». Аssiette означает не только тарелка, но и положение; состояние; настроение. Однако недоучка, переводя какую-то пьеску, выдал вместо «Приятель, ты не в настроении (или не в духе)» – «ты не в своей тарелке».

Грибоедов немедленно воспользовался столь блистательным ляпом и вложил его в уста Фамусова: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон».

Тихой сапой

ЕЩЕ один подарок от французов.

Слово sape в переводе с французского означает мотыга. В ХVI-XIX веках так называли способ рытья траншеи или тоннеля для приближения к вражеским укреплениям. То есть смысл выражения «тихой сапой» означал «скрытно произвести подкоп, выкопать потайной туннель». Сейчас это означает «тихо и незаметно куда-то проникнуть». Кстати, чаще всего траншеи рылись с целью заложить взрывчатку под укрепление. Так что сапер тоже от французской мотыги.

Места не столь отдаленные

В «УЛОЖЕНИИ о наказаниях» 1845 года места ссылок были разделены. Под «отдаленными» подразумевались сибирские губернии и в дальнейшем Сахалин, под «не столь отдаленными» – Карелия, Вологодская, Архангельская области и некоторые другие места, расположенные всего в нескольких днях пути от Санкт-Петербурга. Этот оборот прочно вошел в литературный язык для обозначения ссылки.

А теперь хочу извиниться за вроде бы нецензурное выражение, хотя происхождение его вполне безобидное.

Страдать хернёй

У ДОСТОЕВСКОГО в «Братьях Карамазовых» есть момент:

«– А грузди? – спросил вдруг Ферапонт, произнося букву «г» придыхательно, почти как хер».

Ничего плохого классик не имел в виду. Полтора столетия назад так в церковнославянском алфавите называлась придыхательная буква «х».

После реформы 1918 года эта буква, как и несколько других, исчезла из букварей, но ее название осталась в разговорном языке. Им стали заменять известное слово из трех букв и, спустя пару десятков лет нецензурное значение окончательно закрепилось за безобидным словечком. А ведь изначально название опальной буквы было божественным – от слова «херувим».

Заодно неприлично стало звучать и слово «херня», которое даже не является производным от хера. Это всего лишь название обычной грыжи, происходящее от латинского термина hernia. Такой диагноз в XIX веке часто ставили богатым мещанским детям, желающим «откосить» от военной службы. Так что хернёй тогда страдало пол-России.

Закадычный друг

ЗАКАДЫЧНЫЙ друг – тот, с кем можно «залить за кадык», то есть душевно выпить.

Филькина грамота

ВЫРАЖЕНИЕ ввел в обиход сам Иван Грозный. В те времена главой Русской православной церкви был митрополит Московский Филипп Второй. Он стал детально описывать кровавые злодеяния существующего режима – скольких людей царь запытал, замучил, пожег и потравил. Грозному подобный пиар был ни к чему. Он обозвал митрополитово писание Филькиной грамотой, поясняя, что все это неправда. А дабы оно не расходилось по миру, заточил митрополита в далекий монастырь, где его быстренько прикончили подосланные убийцы.

Прошляпить

ЭТО слово, как и выражение «Эй, шляпа!», не имеет никакого отношения к головным уборам. В жаргонную речь оно попало из идиша и является исковерканной формой немецкого глагола schlafen – спать. То есть шляпа означает соня, раззява.

Непуганый идиот

АВТОРСТВО выражения приписывают Илье Ильфу. В «Записных книжках», которые писатель вел с 1925 года, есть фраза: «Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть». Выражение пародировало название популярной тогда книги Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц».

В 80-е годы прошлого века у фразы появилось продолжение: «Страна непуганых идиотов и вечнозеленых помидоров». Авторство второй части принадлежит Жванецкому.