07.06.2017

Ради галочки

Так жители села Покровки Очаковского района в письме в редакцию «Рабочей газеты» выразили свое отношение к произошедшему с Ольгой Белогуровой, когда узнали, что в исправительной колонии ее поставили на тяжелые разгрузочные работы.

А настоящие коррупционеры гуляют на свободе

«ВСЕ наши беды происходят от ненасытности властных коррупционеров, их тотальной безнаказанности, которые, как показывают сообщения СМИ, то и дело выходят сухими из воды. А вот нашего бывшего почтальона Ольгу Белогурову, не входившую ни в ближнее, ни в дальнее окружение бывшего президента Виктора Януковича, засудили как самого отъявленного коррупционера», – заявляют авторы обращения в редакцию.

В Покровке 49-летняя Ольга Белогурова появилась семь лет назад. В село она вместе с мужем Андреем Владимировичем решила перебраться, чтобы ухаживать за проживающей здесь свекровью Эммой Георгиевной, которой более 80 лет. К тому же надеялись, что мужу будет легче на свежем воздухе бороться со своими болячками. У него инвалидность второй группы из-за болезни тазобедренных суставов. Правда, врачи-травматологи давно предлагали Андрею Владимировичу избавиться от боли и провести операцию – эндопротезирование обоих суставов. Однако необходимых нескольких тысяч долларов в семье не было. Оказавшись в Покровке, Белогуровы завели подсобное хозяйство, купили корову. Андрей Владимирович, как мог, помогал жене.

Вначале Ольга Андреевна работала социальным работником, около трех лет была почтальоном, а затем на свою беду согласилась возглавить Покровское отделение почтовой связи. «Когда маме поступило такое предложение, – вспоминает проживающая в Николаеве дочь Белогуровой Люба, – она долго отказывалась, так как никогда не занимала руководящую должность. Получив аттестат о среднем образовании, начинала она работать в Николаеве архивариусом на заводе, была няней в детском саду, уборщицей, санитаркой, секретарем-машинисткой, официанткой. А когда маму все же уговорили пойти на повышение, то она быстро поняла, что не сможет справляться с работой, связанной с солидным объемом различных денежных перечислений и платежей».

Неудачное «хождение» на руководящую должность

СПУСТЯ четыре месяца, когда Белогурова подала заявление об увольнении по собственному желанию, во время финансово-хозяйственной проверки будет обнаружена недостача в 5922 гривны. По итогам ревизии в трудовой книжке Белогуровой запись: «Уволена по собственному желанию» исправили на другую: «Уволена в связи с потерей доверия». А Николаевский районный суд, признав Ольгу Юрьевну виновной в должностном преступлении, наказал ее тремя годами ограничения свободы с лишением права два года занимать руководящие должности. Но, учитывая, что подсудимая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, оплатила недостачу, искренне переживает из-за произошедшего, имеет мужа-инвалида, ухаживает за старой свекровью, хорошо характеризуется по месту жительства, не имеет административных взысканий, суд освободил ее на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины от реального отбывания наказания с годичным испытательным сроком.

После такого решения Белогурова вздохнула с облегчением. Ей хотелось за ворохом хозяйственных дел как можно скорее забыть свое неудачное «хождение» на руководящую должность. Однако Очаковский прокурор решил, что негоже давать испытательный срок лицам, осужденным за коррупционные деяния. Он посчитал, что Ольгу Белогурову следует лишить свободы, и направил кассационную жалобу в коллегию судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Николаевской области с требованием отменить приговор в отношении Ольги Белогуровой как незаконный и принять новый. Апелляционный суд удовлетворил требование прокурора, и Ольга Юрьевна была направлена искупать свою «коррупцию» тяжелым физическим трудом.

Корову-кормилицу отдали соседям

ПОСЛЕ того как Ольга Юрьевна отправилась 28 апреля отбывать наказание в колонию, ее муж и свекровь вынуждены были отдать корову-кормилицу соседям, так как нет не было сил за ней ухаживать. Но и Андрей Владимирович, и Эмма Георгиевна все-таки надеются, что ситуацию поможет исправить Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Обратившись к нему с кассационной жалобой, Ольга Белогурова заявила: «С приговором Апелляционного суда Николаевской области не согласна, тяжесть моей вины не соответствует назначенному наказанию».

А ее односельчане в коллективном ходатайстве в столичный суд подчеркивают: «За время проживания в Покровке Ольга Белогурова зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Во время ее работы на почте вовремя и без нареканий выплачивались пенсии, приходили переводы, посылки, газеты. Белогурова трудолюбива, имеет личное подсобное хозяйство, хорошо ухаживает за мужем и свекровью. Жалоб и претензий к ней нет. Мы, жители Покровского сельского совета, не согласны с решением апелляционного суда. Считаем, что нельзя считать коррупцией, возникшую в почтовом отделении недостачу, поскольку знаем, как Ольге Юрьевне не хотелось идти на эту должность».

В письме же в «Рабочую газету» жители Покровки отмечают, что нашим правоохранителям пора было уже понять, что нельзя под видом активной борьбы с коррупцией рассматривать недостачу на производстве в шесть тысяч гривен тяжким преступлением. И вспоминают «цирк» с отстраненным главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым, которого подозревают в совершении действий, нанесших государству ущерб в два миллиарда гривен. «Он вдруг попросился на лечение в Америку, – иронизируют покровцы, – хотя из телепередач видно, что на светских мероприятиях подозреваемый выглядит абсолютно здоровым и веселым».



Николаевская область.