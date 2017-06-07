07.06.2017

Професія – Вітчизну захищати

«Вчинки пілотів в екстремальних ситуаціях ніколи передбачити не вдавалося, – писав у своїх спогадах тричі Герой Радянського Союзу льотчик-ас Олександр Покришкін. – У таких ситуаціях часто опинявся колишній токар Луганського паровозобудівного заводу, заступник командира авіаескадрильї 9-го гвардійського бомбардувального авіаполку 7-ї гвардійської бомбардувальної авіадивізії дальньої дії Герой Радянського Союзу гвардії капітан Петро Оксентійович Юрченко».

Перший бойовий виліт

ПЕТРО Юрченко швидко став своїм в ескадрильї авіаполку. А здобути авторитет серед асів не так просто. Особливо в перший бойовий виліт.

Це сталося 26 червня 1941 року. Ясного ранку ланка бомбардувальників взяла курс на Вільно. Завдання – знищити похідні колони й переправи гітлерівців. На об’єкт вийшли точно. Згори було видно, як дорогою рухалися машини, танки, солдати.

Літаки перелаштувались у бойовий порядок. Пішли вниз, скинули бомби. Колони поглинув густий дим від вибухів. Та раптом з’являються мессери. Каменем падає одна червонозоряна машина, охоплена полум’ям інша.

– Триматися! – подає команду Юрченко.

От і до літака Юрченка прилаштувався мессер. Пілот рвонув убік. Ні, не вислизнув. «Вогонь!» Стрілець-радист Сабіт Сизиков тисне на гашетку кулемета. Фашистський винищувач миттю задимів, відстав і почав падати.

Та з’явився інший фриц. Юрченко дав кілька черг. У кабіні запахло гаром. Стало ясно: треба знижуватись і відходити на бриючому польоті. Маневр удався. Юрченко полегшено зітхнув. Але один двигун усе-таки замовк. Доведеться сідати.

Юрченко примітив більш-менш рівне пшеничне поле. Почав випускати шасі – не виходить, заїло. Вирішив садити машину прямо на фюзеляж. Сильний удар, і ось вона вже зупинилася, залишивши за собою борозну. Вибралися, почали оглядати літак. На крилах і в обшивці нарахували 470 пробоїн…

Майстер «вільного полювання»

ПОГОДА часто стояла погана. Небо затягували щільні сірі хмари. Йде то дощ, то сніг. Аеродроми перетворилися на суцільне місиво. Фашисти не ризикували злітати в повітря. А наші пілоти не могли відсиджуватись, адже в небезпеці Москва. Тому й літали, бомбили мости, скупчення військ, ешелони.

Влітку 1942 року Петру Юрченку в числі особливо досвідчених льотчиків доручили важливе завдання – завдати бомбових ударів по гітлерівській Німеччині. П’ятнадцять разів літав він у фашистське лігво.

А потім був Сталінград. Наші аси за будь-якої погоди бомбували бойові позиції ворога, його резерви, переправи через Дон. Регулярно вирушає Петро Юрченко в нічні польоти на «вільне полювання», тобто на самостійний пошук цілі. І завжди щось «уполює». То військовий ешелон, то колону, що розташувалася на нічліг.

Одного разу зустрівся з групою фашистських бомбардувальників, які поверталися на свій аеродром. Вдарити? Але вони летіли спокійно, отже, його не помітили. А що як?.. Він прилаштувався до них, із ввімкнутими бортовими вогнями зайшов на ворожий аеродром, ніби на посадку, і скинув бомби…

Коли наші гармати під Сталінградом зіграли «поховальний марш» фашистам, бомбардувальники почали завдавати ударів по ворогу з неба України. Петро Юрченко брав участь у визволенні рідної ворошиловградської землі. Якось уночі він узяв на борт десять стокілограмовок, одну п’ятисотку (це, звичайно, значне перевантаження літака, але майстерному льотчику – не завада) і вирушив бомбити аеродром противника. Вийшли на об’єкт, скинули освітлювальну бомбу. Рядами розпласталися фашистські крилаті хижаки.

Пригадалось Юрченку, як у липні 41-го так само налітали гітлерівські хейнкелі на аеродром біля містечка Сеща, де стояв тоді його полк. Iшли хвиля за хвилею, по 20-30 у групі. А в наших – одна зенітка. Аеродром перетворився на пекло. Було знищено понад

40 літаків. Зате гіркий урок багато чого навчив.

«Синку! Живий!»

ЧЕРЕЗ рік уже наші бомбардувальники налетіли на цей же, зайнятий ворогами аеродром у Сещі і змішали із землею

145 фашистських літаків. «І зараз, – подумав Юрченко, – також не на один десяток машин зменшилась авіація у Гітлера».

Дедалі частіше він вирушав у нічні польоти. Фашистам уже був знайомий «почерк» Петра Юрченка. Вони боялися його. Тільки-но з’явиться в небі, як у навушниках німецьких пілотів лунало: «Ахтунг! Ахтунг! Ін люфт Юрченко!» 1943-го гітлерівці почали за ним полювати.

І ось черговий нічний політ. Скинувши бомби над заданим об’єктом, Петро Юрченко скерував машину на наш аеродром. Раптом жовтий стовп прожектора уп’явся в його Іл-4. За ним – другий. Літак трусонуло. Але Петро Оксентійович рвонув угору, вбік. Промені залишилися позаду.

Полегшено зітхнувши, оглянувся. Чи все гаразд? О, ні, на правому крилі полум’я. Підбили-таки. Ледве дотягнув до лінії фронту. Штурман і стрілець-радист спустилися благополучно. А Петру Оксентійовичу не поталанило: від сильного удару пошкодило ногу.

– Добре, що без перелому, – сказав командир полку Іван Михайлович Зайченко. – Підлікуєшся у шпиталі і на десять днів додому.

…Попутною вантажівкою добирався до свого села Бараниківка, коли вже стемніло. Затамувавши подих, заглянув у вікно. За столом збиралися вечеряти. Господи, як постаріла мама! Кинувся до дверей. Першою підхопилася матір:

– Синку! Живий!..

Десять днів промайнули, як одна мить.

І знову – в частину. Нищив ворога під Ленінградом, у Криму, Україні, Білорусії, Угорщині, Польщі, Німеччині…

Після війни закінчив Вій­ськово-повітряну академію, став не тільки віртуозним льотчиком, а й умілим командиром, вихователем молодої зміни пілотів.

У званні генерал-майора авіації завершив військову службу, яка 32 роки проходила, за його словами, в обіймах неба.





За матеріалами архівних документів публікацію підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.