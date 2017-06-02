Акценты дня

Политологи считают, что сегодня в Украине уже нет «утечки мозгов» – страна попросту теряет рабочие руки, а после безвиза еще больше украинцев отправятся за рубеж, чтобы даже нелегально работать и зарабатывать там деньги.





Архив

« Июнь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Главная / НОВОСТИ МИРА / Большое разочарование в «Большой семерке»

02.06.2017 Сицилийская «идиллия» Несмотря на отличия в деталях нынешний саммит «Большой семерки» в Италии мало чем отличался от прошлогоднего, который проходил в Японии. ВСЕ отличия заключались в том, что Олланда и Обаму заменили Макрон и Трамп. Во время саммита значительную часть времени стороны уделяют прогулкам. Но красоты сицилийского побережья едва ли в чем уступали пейзажам возле Фудзиямы. Главное в том, что как и год назад сторонам практически нечего было сказать, кроме трескучей демагогии. Без представительства России семеро глав ведущих стран мира превращаются в группу обыкновенных, но дорогостоящих туристов.

Особо значимую роль пытался сыграть президент США, поставивший перед собой задачу заставить своих союзников по НАТО оплачивать участие в альянсе не только за банкеты, а нести более существенные расходы на военные «игрушки». В свою очередь коллективный Запад пытался заставить Трампа отказаться от идеи сотрудничества с Россией.

Противоречия якобы были сглажены политическим компромиссом, достигнутым лидерами G7, заявившими о своей готовности усилить антироссийские санкции, если это понадобится, вопреки обещаниям Дональда Трампа наладить конструктивный диалог с Москвой.

«Мы вновь обращаем внимание на то, что срок действия санкций явно связан с полным выполнением Россией ее обязательств в рамках Минских соглашений и уважения суверенитета Украины», — подчеркивается в итоговом документе. Перекладывание ответственности с больной головы на здоровую вполне в стиле политики двойных стандартов, проводимой в последние годы Брюсселем. А тот, кому следовало бы засучить рукава и начать действовать во имя прекращения конфликта в Донбассе (президент Порошенко), может и дальше грозить кулаком неведомо кому и готовиться к собственной избирательной кампании.



УЖЕ пребывая в Мюнхене на совместном мероприятии с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером, канцлер Германии Ангела Меркель выразила свое мнение, что на фоне раскола в рядах стран G7 Европа должна полагаться только на себя. «Уже прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других, я испытала это в последние дни, – приводит цитату Меркель агентство DPA. – И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки».

Местные СМИ, в частности онлайн-версии газет Welt и Bild, трактовали эти высказывания так, будто канцлер больше не считает США надежным партнером. При этом, по словам главы германского Кабмина, Европа не должна отказываться от сотрудничества с кем бы то ни было – ни «с Россией, ни с каким-либо другим государством». «Но мы должны знать, что бороться за наше будущее и нашу судьбу мы должны сами», – отметила Меркель.

Свое разочарование в связи с итогами встречи выразил и координатор германского правительства по трансатлантическому сотрудничеству Юрген Хардт. «То, что мы увидели на саммитах НАТО и «семерки» – не соответствует тому, чего мы ждем от американского президента с точки зрения духа и потенциала Америки», – сказал он. «Думаю, что Дональд Трамп упустил хорошую возможность заявить о своих претензиях на лидерство в мире», – сказал политик в интервью тому же DPА.

Критически отнеслись к саммиту и в немецкой оппозиции. В частности, глава парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала прошедший на Сицилии саммит ненужным. «Если бы мы раздали деньги, около 500 тысяч евро, которые были потрачены на организацию встречи, голодающим детям в Йемене, то тогда хотя бы сделали мир чуточку лучше», – заявила она.

ЧТО касается критики в СМИ, то довольно сакраментальная мысль сквозит в статье Kоlner Stadt-Anzeiger: «Скрываясь за открыточным фасадом, «семерка» стала «шестеркой». Один из основателей этого формата – США – оказался по ту сторону черты. Очень жаль. Всегда жаль, когда страны изолируют себя, особенно когда речь идет о государстве с таким военным арсеналом и с таким экономическим потенциалом».

Западное сообщество, объединенное ценностями – все это для него чушь, – пишет о Трампе газета Rheinpfalz. – К НАТО он относится как к организации, на которой можно сэкономить, к странам-партнерам – как к дочерним предприятиям концерна «Америка», у которых нет права голоса. Европа должна иметь больше влияния как в области политики, так и в области торговли. Но для этого европейцам сначала нужно навести порядок у себя дома, уладить все открытые споры, проявить стремление к урегулированию кризисов».



В СВОЕМ коммюнике лидеры G7 добрались и до Пекина, подвергнув критике его политику в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. В частности, они выступили «решительно против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности». В документе также звучит призыв решать «морские территориальные споры посредством диалога и права, в том числе арбитража».

Реакция Поднебесной не заставила себя долго ждать. Официальный представитель МИДа КНР Лу Кан выступил с жестким заявлением: «Наша позиция по вопросам Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей ясная и последовательная, – подчеркнул он. – Китай выступает за урегулирование соответствующих споров между непосредственно вовлеченными сторонами путем переговоров».

«Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права», – добавил Лу Кан.

Пекин призвал ведущих мировых лидеров сохранять нейтралитет в отношении сторон конфликта. Особое возмущение Поднебесной вызывает наступательная позиция Пентагона, который ранее заявил о начале размещения своей системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи.



ВО МНОГИХ городах Италии состоялись массовые акции протеста против политического курса, которого придерживаются лидеры G7.

На групповой фотографии, сделанной после заседания саммита, Дональд Трамп загородил Ангелу Меркель. «За спиной, как за стеной», – прокомментировали фото в Kоlner Stadt-Anzeiger.



По сообщениям информагентств.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия