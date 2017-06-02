Акценты дня

Политологи считают, что сегодня в Украине уже нет «утечки мозгов» – страна попросту теряет рабочие руки, а после безвиза еще больше украинцев отправятся за рубеж, чтобы даже нелегально работать и зарабатывать там деньги.





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02.06.2017 Памфлетон

«В ЖИЗНИ всегда есть место подвигу», – утверждал первый пролетарский писатель Горький. Поскольку в пролетарские писатели он попал из богатой купеческой среды, в его словах, призывах и произведениях огромное количество противоречий. Но это-то как раз и хорошо, жизнь полна противоречий. Главное противоречие заключается в разнице между художественным образом и реальной жизнью. Как только художественный образ начинают впихивать в неокрепшее сознание как реальное, жизненное явление, жди смуту, разруху и разложение.

У неокрепшего, а то и эмбрионального сознания основная функция заключается в освоении одного-двух ложных идеологических направлений через искусственно созданный образ. Булат Окуджава когда-то сочинил песенку: «Пока живут на свете дураки, // Обманывать нам, стало быть, с руки. // Какое небо голубое! // Мы не поклонники разбоя: // На дурака не нужен нож, // Ему с три короба наврешь // И делай с ним, что хошь». Это как раз наш случай…

Американские технологи по одурачиванию это правило знают прекрасно. Да еще имея такой замечательный скальпель для лоботомии, как СМИ. И пошла подводная лодка по степям Украины: укры самые древние, убийцы и палачи – герои, разрушение есть созидание.

Взял я тут события нескольких дней на одну тему – СУГС (Слава Украине – Героям Слава) – патриоты и их подвиги.

В первом случае достаточно одного заголовка: «Националисты ворвались в здание облсовета Львова и разграбили местный буфет». Грабить, соотечественники, это они умеют.

Равно как и разрушать.Строить – дело нудное и долготерпеливое, результатов пока дождешься, да еще учиться надо. В Полтаве вновь осквернен памятник русской истории. В ночь на 31 мая неизвестные национал-озабоченные раскрасили желто-синей краской памятник на месте отдыха Петра Великого в одном из самых живописных уголков Полтавы. Ненависть нацистов вызывает имперский герб на памятнике работы известного русского архитектора и художника Александра Павловича Брюллова, брата Карла Брюллова, участвовавшего в выкупе из крепостной неволи Тараса Шевченко. Первый раз испачкали его перед празднованием 300-летия Полтавской битвы. Затем летом 2014 года, во время окраски города в желто-синие цвета, герб на памятнике перекрасили в цвета украинского флага. Это потом, в 2015-16 годах окраска-переокраска приобрела признаки пандемии. Даже сортиры окрашивали в сине-желтые цвета, а в метро мгновенно появились жулики, они же активисты, собиравшие деньги на краску. Возле станции метро «Берестейская», наверху, у базарчика, возле наружной стены одного из ларьков мне в ту пору повстречался истинный шедевр эпохи майдаунизма: прямо на асфальте была выведена надпись крупным шрифтом: «Не ссать!» И сделано это художественное полотно на сине-желтой грунтовке. Рафаэль отдыхает… Так что памятник Петру в Полтаве никакая для них не ценность. Тем более что недалеко от памятника находятся офисы(!) ВО «Свобода», и Петр Алексеевич Романов мозолит глаза активистам.

Та же самая «Свобода» в минувшую среду провела пикет у здания польского консульства в Луцке, выступая против назначения консулом республики Веслава Мазура. Мазур, понятно, очень нехороший человек. В октябре прошлого года Мазур, будучи генконсулом Польши во Львове, назвал Степана Бандеру бандитом. Свободные от мышления свободовцы передали Мазуру книги об УПА и про Степана Бандеру и потребовали от консула публичных извинений за свои высказывания. А могли бы потребовать и почитать им вслух.

Думаю, что акция была чисто пиаровской, но, на всякий случай, пикетчики были в масках – мало ли, а вдруг их телекамеры зафиксируют, а там вдруг Польша вернет эти земли, и начнутся разборки…

А ведь как можно было сделать славно, по-свободовски: ворваться в консульство, выволочь консула за ноги на улицу, запихнуть его в мусорный бак, облить зеленкой. Поскакать рядом, покричать СУГС. Под шумок чего-нибудь стибрить, пару машин угнать или поджечь.

Один из участников многочисленных форумов в Интернете высказал предположение, не лишенное, впрочем, здравого смысла: «Следующий президент Украины будет непременно в маске».

Вот тут я просто обязан отметить американское родство наших СУГС-патриотов и российских либералов. Некий Григорий Амнуэль пoтребoвал в состав следующего парада на День Победы включить ветеранов СС и УПА. «Пoзвoлить пройти им по Красной площади Москвы было бы высшим тoржествoм прав человека в России», – заявил либерал. Исходя из его либеральной логики, в/на Украине это высшее тoржествo прав человека вполне состоялось – все отбросы общества вышли на улицы, натянули маски и бесчинствуют ненаказуемо.

Известный киевский журналист Вячеслав Пиховшек написал в своем блоге интереснейшую новость о грядущем безвизе: «Источники информации в МИДе Украины, двух посольствах Украины в Европе и трех посольств стран ЕС в Украине, среди которых одно – из страны бывшей советской Прибалтики утверждают: ответственные за выдачу шенгенских виз лица более месяца назад получили команду НЕ выдавать визы, вообще никакие визы, демобилизованным участникам АТО. Объяснение: их поведение представляет общественную опасность. Источники информации надежные».

Неужели дошли по длинной жирафьей шее до европейской головы очевидные вещи?!

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