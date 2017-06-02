02.06.2017

Познайомившись ближче з Валентиною Григорівною Сидоренко, я був вражений її невтомністю. Протягом дня вона встигає залагодити добрий десяток справ. Ось і для кореспондента годинку знайшла.

Куди йдемо?

НА Павло-Кічкасі, у робітничому районі міста, серед кучерявих садів стоїть звичайнісінька хата, яка потопає в квітах. Невеличке подвір’я ошатне. Арку прикрашає виноградне листя. Клаптик городу зеленіє рядочками овочевих культур.

– Купила тут будиночок без вікон і дверей, – пояснює Валентина Григорівна. – Поступово відремонтувала, звела новий дах. А потім добудувала кухню, кімнати для сина й доньки. Тут усе – Батьківщина, діти, онучатко і, звісно ж, поезія, без якої себе не уявляю. Та останнім часом натхнення приходить рідше – життя не кращає. Війна, високі тарифи, зубожіння, знедолена молодь… Куди йдемо? Це питання хотілось би поставити нашим керманичам.



«Как вам живется, господа,

В дворах за тысячью замками?

Над златом чахнете когда,

Как псы, охранники за вами.



Отцы разграбленных держав,

Не жмут ли ваши вам короны?

Один построил тронный зал,

Другой – богаче фараона.



Когда вокруг одна беда,

Страна голодна и раздета,

Как вам живется, господа,

Когда от слез не видно света?»



Уже в кімнаті господиня показує цілу полицю надбань – збірки своїх поезій, численні публікації українською мовою в журналах. Не цурається вона й російської, якою розмовляла її мама.

Мальовниче селище надихає

– Народилась я 1 квітня 1955 року в Нікополі на Дніпропетровщині, – повертається до своїх витоків співрозмовниця. – Згодом ми переїхали до Одеси, на батьківщину мами. Я добре пам’ятаю робітниче передмістя. Батько працював на залізниці. Згодом і мене доля повела його стежками – я закінчила металургійний технікум і здобула спеціальність техніка промислового залізничного транспорту. Через кілька років повернулись на Нікопольщину, в мальовниче селище Червоногригорівку на березі Дніпра. Прості сільські вчителі залюбили мене в нашу красиву мову, навчили любити рідне село, Батьківщину – найкращу у світі, поважати людей праці.

– А коли захопились поезією?

– У поезію я прийшла 1985 року – вірші допомогли мені пережити велике горе – я втратила маленьку доньку... Я – лірик, мене ваблять осінні краєвиди, тягне за місто, на вулиці мого дитинства. Отож і вірші мої прості, як хліб, як земля, колисані маминими піснями. Мама, на жаль, пішла з життя, та лишила добру пам’ять по собi й безліч чудових спогадів. Деякі з них на все життя стали дороговказом.

...9 Травня. Мама з татом у святковому вбранні. Я і двійко молодших братиків із букетами тюльпанів та бузку йдемо до пам’ятника Невідомому солдату на мітинг. Збирається майже все величезне село, бо чи не в кожній родині хтось не повернувся з війни. Мій дідусь Георгій Іванович Жуков загинув під Маріуполем, дядько Іван, матрос, в Одесі. А ми, діти, незвично урочисті, зосереджені, слухаємо розповіді про ту страшну війну, розглядаємо нагороди на грудях ветеранів…

І дуже боляче мені сьогодні, коли паплюжать нашу історію. Охоплює гнів на негідників, які руйнують пам’ятники, зводять наклепи на наше славне минуле, нівечать трудові й воєнні подвиги. І шкода мені тих ветеранів, які дожили до цих ганебних часів. Та найбільше горе у тому, що нас зраджують наші ж онуки – задурили їм голови про красиве життя в Європі та якісь чужі цінності. Була я в тій Європі – гарно, є чого повчитись, але я звикла любити своє, рідне. Треба створювати свій рай на своїй землі, а ми розвалили все, що будувалось батьками і дідами десятиліттями, і старцюємо тепер. Лірика сьогодні не пишеться зовсім, тому пишу в основному на соціальні теми…

Спілкується з матерями і дітлахами

УСЕ доросле життя Валентини Сидоренко пов’язане із Запоріжжям. 35 років трудилася на унікальному хімічному заводі «Кремнійполімер», який сьогодні майже знищили. Спочатку на залізниці, а потім апаратником в одному з цехів. Там вступила до лав КПРС. Була свого часу комсоргом, членом міськкому комсомолу, а потім заступником секретаря парторганізації.

На заводі тоді працювали шiсть тисяч чоловік. Та прийшли нові часи, і все змінилося. Протягом 2009-2010 років трудівникам зовсім не виплачували зарплату. А на заводі працювала вся сім’я Сидоренків. Рятувала лише пенсія Валентини.

Та жінка не впала в розпач. Батьки довірили їй очолити районну жiночу організацію. За минулих чотири роки багато що встигла зробити ця громад­ська організація. Насамперед завдяки енергії та ентузіазму її керівника. Так, широкої популярності набув конкурс «Таланти багатодітної родини». Робота кропітка, але плідна. У промисловому районі виявили багато талановитої молоді. Діти просто вражають всіх своїми чудовими виступами. Цікаво проходять зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни. А ще Валентина Григорівна залюбки залучає молодь до поетичної творчості. Знаходить час поспілкуватися з матерями та дітлахами, ходить по школах. А нині готується до фестивалю обдарованої молоді, який присвячується Дню Заводського району.

Наостанок я з подивом дізнаюся, що Валентина, окрім власного онука, вже сім років виховує хлопчину-інваліда знайомих.

– Йому ще двох років не було, коли я взяла його на виховання, – розповідає Сидоренко. – Він у мене перебуває чотири дні на тиждень, а його мама працює. Треба їсти наварити і дітям, і онукам, і на городі щось зробити. На добу я сплю три-чотири години, більше і не виходить. Та мені вже й не хочеться. Допомагаю початківцям-літераторам.

Буває, що тиск підвищується, іду на город – і все минає.

Запоріжжя.