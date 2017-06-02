Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
Познайомившись ближче з Валентиною Григорівною Сидоренко, я був вражений її невтомністю. Протягом дня вона встигає залагодити добрий десяток справ. Ось і для кореспондента годинку знайшла.
Куди йдемо?
НА Павло-Кічкасі, у робітничому районі міста, серед кучерявих садів стоїть звичайнісінька хата, яка потопає в квітах. Невеличке подвір’я ошатне. Арку прикрашає виноградне листя. Клаптик городу зеленіє рядочками овочевих культур.
– Купила тут будиночок без вікон і дверей, – пояснює Валентина Григорівна. – Поступово відремонтувала, звела новий дах. А потім добудувала кухню, кімнати для сина й доньки. Тут усе – Батьківщина, діти, онучатко і, звісно ж, поезія, без якої себе не уявляю. Та останнім часом натхнення приходить рідше – життя не кращає. Війна, високі тарифи, зубожіння, знедолена молодь… Куди йдемо? Це питання хотілось би поставити нашим керманичам.
«Как вам живется, господа,
В дворах за тысячью замками?
Над златом чахнете когда,
Как псы, охранники за вами.
Отцы разграбленных держав,
Не жмут ли ваши вам короны?
Один построил тронный зал,
Другой – богаче фараона.
Когда вокруг одна беда,
Страна голодна и раздета,
Как вам живется, господа,
Когда от слез не видно света?»
Уже в кімнаті господиня показує цілу полицю надбань – збірки своїх поезій, численні публікації українською мовою в журналах. Не цурається вона й російської, якою розмовляла її мама.
Мальовниче селище надихає
– Народилась я 1 квітня 1955 року в Нікополі на Дніпропетровщині, – повертається до своїх витоків співрозмовниця. – Згодом ми переїхали до Одеси, на батьківщину мами. Я добре пам’ятаю робітниче передмістя. Батько працював на залізниці. Згодом і мене доля повела його стежками – я закінчила металургійний технікум і здобула спеціальність техніка промислового залізничного транспорту. Через кілька років повернулись на Нікопольщину, в мальовниче селище Червоногригорівку на березі Дніпра. Прості сільські вчителі залюбили мене в нашу красиву мову, навчили любити рідне село, Батьківщину – найкращу у світі, поважати людей праці.
– А коли захопились поезією?
– У поезію я прийшла 1985 року – вірші допомогли мені пережити велике горе – я втратила маленьку доньку... Я – лірик, мене ваблять осінні краєвиди, тягне за місто, на вулиці мого дитинства. Отож і вірші мої прості, як хліб, як земля, колисані маминими піснями. Мама, на жаль, пішла з життя, та лишила добру пам’ять по собi й безліч чудових спогадів. Деякі з них на все життя стали дороговказом.
...9 Травня. Мама з татом у святковому вбранні. Я і двійко молодших братиків із букетами тюльпанів та бузку йдемо до пам’ятника Невідомому солдату на мітинг. Збирається майже все величезне село, бо чи не в кожній родині хтось не повернувся з війни. Мій дідусь Георгій Іванович Жуков загинув під Маріуполем, дядько Іван, матрос, в Одесі. А ми, діти, незвично урочисті, зосереджені, слухаємо розповіді про ту страшну війну, розглядаємо нагороди на грудях ветеранів…
І дуже боляче мені сьогодні, коли паплюжать нашу історію. Охоплює гнів на негідників, які руйнують пам’ятники, зводять наклепи на наше славне минуле, нівечать трудові й воєнні подвиги. І шкода мені тих ветеранів, які дожили до цих ганебних часів. Та найбільше горе у тому, що нас зраджують наші ж онуки – задурили їм голови про красиве життя в Європі та якісь чужі цінності. Була я в тій Європі – гарно, є чого повчитись, але я звикла любити своє, рідне. Треба створювати свій рай на своїй землі, а ми розвалили все, що будувалось батьками і дідами десятиліттями, і старцюємо тепер. Лірика сьогодні не пишеться зовсім, тому пишу в основному на соціальні теми…
Спілкується з матерями і дітлахами
УСЕ доросле життя Валентини Сидоренко пов’язане із Запоріжжям. 35 років трудилася на унікальному хімічному заводі «Кремнійполімер», який сьогодні майже знищили. Спочатку на залізниці, а потім апаратником в одному з цехів. Там вступила до лав КПРС. Була свого часу комсоргом, членом міськкому комсомолу, а потім заступником секретаря парторганізації.
На заводі тоді працювали шiсть тисяч чоловік. Та прийшли нові часи, і все змінилося. Протягом 2009-2010 років трудівникам зовсім не виплачували зарплату. А на заводі працювала вся сім’я Сидоренків. Рятувала лише пенсія Валентини.
Та жінка не впала в розпач. Батьки довірили їй очолити районну жiночу організацію. За минулих чотири роки багато що встигла зробити ця громадська організація. Насамперед завдяки енергії та ентузіазму її керівника. Так, широкої популярності набув конкурс «Таланти багатодітної родини». Робота кропітка, але плідна. У промисловому районі виявили багато талановитої молоді. Діти просто вражають всіх своїми чудовими виступами. Цікаво проходять зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни. А ще Валентина Григорівна залюбки залучає молодь до поетичної творчості. Знаходить час поспілкуватися з матерями та дітлахами, ходить по школах. А нині готується до фестивалю обдарованої молоді, який присвячується Дню Заводського району.
Наостанок я з подивом дізнаюся, що Валентина, окрім власного онука, вже сім років виховує хлопчину-інваліда знайомих.
– Йому ще двох років не було, коли я взяла його на виховання, – розповідає Сидоренко. – Він у мене перебуває чотири дні на тиждень, а його мама працює. Треба їсти наварити і дітям, і онукам, і на городі щось зробити. На добу я сплю три-чотири години, більше і не виходить. Та мені вже й не хочеться. Допомагаю початківцям-літераторам.
Буває, що тиск підвищується, іду на город – і все минає.
Запоріжжя.