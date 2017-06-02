Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Европейские юристы напугали украинский суд

02.06.2017 31 мая должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда, где уже больше года рассматривается обжалование КПУ решения суда первой инстанции по иску Минюста, прекратившего деятельность Компартии Украины. Правда, провести заседание, где в ходе дебатов планировали выступить юристы из ЕС, суд так и не рискнул. Очередной перенос заседания возмутил сторонников и активистов Компартии, пикетировавших здание суда и протестующих против запрета деятельности оппозиционной партии. – СУД как подконтрольная собачка. Власть сказала: «Апорт!», «Сидеть!» или еще что-то – и суд полно­стью все выполняет. Ну что это за бред?! То судья ушел, то заболел, то ногу подвернул, то чай пьют, то кушать хотят... Это просто смешно, – возмущается лидер украинских комсомольцев и участник процесса Михаил Кононович.

А вот секретарь ЦК КПУ, председатель Антифашистского комитета Украины Георгий Буйко полагает, что судьи прекрасно знают, что нарушают Основной Закон Украины.

– Перенос суда связан пре­жде всего с трусостью тех людей, которые пытаются нас судить. Они понимают, что вступили в противоречие с национальным законодательством, прежде всего с Конституцией страны, и однозначно с европейским правом, – сказал Буйко.

В ходе дебатов хотели выступить европейские юристы, специально для этого приехавшие в Киев. Такой возможности им не предоставили.

Как рассказал адвокат Компартии Евгений Герасименко, вышел один из судей и сообщил гостям из ЕС, что новый состав суда сейчас назначить нельзя, потому что нет председательствующего, который будет только в понедельник. Примечательно, что представителей СМИ к оглашению этого решения почему-то не допустили.

Надо сказать, что перенос выглядит достаточно странно. С одной стороны, и Минюст, выступающий ответчиком по данному иску, и суд делали все возможное и невозможное для ускорения процесса. Но теперь, когда началась стадия дебатов, а рассмотрение вышло на финишную прямую, почему-то дело вновь тормозится. Не исключено, что перенос дела связан как раз с тем, что приехала внушительная международная делегация. Судя по комментариям для СМИ, украинскому суду пришлось бы выслушать немало нелицеприятных вещей.

– С точки зрения международного права, практика переносить заседания день в день недопустима и нарушает права человека, наци­ональное законодательство, а также не соответствует положениям Декларации ООН о правах человека, – подчеркнула председатель Международной ассоциации юристов-демократов Мадалена Сантуш.

В свою очередь депутат парламента Греции Ставрос Стассос обратил внимание, что он уже третий раз приезжает на заседание и попадает на его перенос.

– Думаю, таким образом судьи пытаются избежать ответственности в принятии решения и оттянуть этот момент. Закон о декоммунизации направлен против истории, реальности и справедливости, – убежден греческий политик.

В то же время адвокат из Чехии Честмир Кубат заметил, что у него нет доказательств связи переноса суда с присутствием европейских юристов, но уточнил, что в ходе процесса неоднократно были зафиксированы многочисленные нарушения как украинского законодательства, так и основополагающих прав человека, закрепленных в международных документах.

– Мои коллеги из Европы внимательно следят за развитием ситуации. Они отмечают, что запрет КПУ – это нарушение прав человека и может привести к негативным последствиям, – выразила общее мнение представитель Международной ассоциации юристов-демократов Николь Савиа.

Когда состоится следующее заседание, на данный момент неизвестно.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия