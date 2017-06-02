02.06.2017

УКРАИНА

• В Украине в минувшем году изъяты из оборота фальшивые банкноты на сумму 1,7 миллиона гривен, говорится в годовом отчете Нацбанка. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее. Кроме того, мошенники переориентировались на подделку купюр более крупного номинала. Лидером стал денежный знак в 500 гривен. На втором месте – 50 гривен, на третьем – 100-гривневая купюра.



• В Винницкой области (Тепликский район) произошла перестрелка на территории одного из фермерских хозяйств в селе Метановке, пишет «Украинская правда». Около 20 вооруженных людей в балаклавах ворвались на территорию зернотока и открыли стрельбу. Столкновение между местными жителями, поддеживающими фермера-арендатора, и незваными гостями остановила полиция. Ранение в живот получил 45-летний местный житель.



• В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение языковых квот для печатных СМИ, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ». Документом предусматривается, что 50 процентов материалов издания должны публиковаться на украинском языке. Для интернет-СМИ эти нормы пока не предусматриваются.



• В городе Мостиске Львовской области в средней общеобразовательной школе № 3 (неофициально ее здесь называют польской школой) произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе. Неустановленные лица разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и устроили поджог. Частично уничтожено имущество, которое находилось в классе.



• Новую баржу собственного производства впервые за последние десять лет спустили на воду на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе (Одесская область), информирует портал «Центр транспортных стратегий». Это событие можно назвать первой ласточкой проекта модернизации флота Украинского дунайского пароходства. В планах предприятия – строительство 40 единиц барж и модернизация 20 речных буксиров.