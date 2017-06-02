Главная / КОМЕНТАРИИ / «Покращення» с шагом назад

02.06.2017 Правительство все упорнее уверяет, что с каждым днем нам радостнее жить и наша экономика рванула вперед семимильными шагами. Очень хочется им поверить, но всякие неприкормленные организации мешают витать в облаках. МЕЖДУНАРОДНЫЙ институт управленческого развития (IMD), находящийся в Швейцарии, опубликовал рейтинг самых конкурентоспособных экономик за 2017 год. Исследование опубликовано на сайте института.

Каждое государство в исследовании оценивается на основе анализа 333 критериев по четырем основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды, состояние инфраструктуры. Рейтинг рассчитан по методике европейского Института менеджмента (Institute of Management). На первом месте оказался специальный административный район Китая Гонконг. На втором месте – Швейцария, замыкает тройку лидеров Сингапур. Дальше следуют США, Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и замыкают первую десятку Объединенные Арабские Эмираты.

Украина заняла в рейтинге 60-е место, опустившись на одну позицию. В 2016 году мы были 59-ми. В этом году на 59-й позиции Хорватия, а на 61-й – Бразилия. Россия заняла в рейтинге 46-е место.

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