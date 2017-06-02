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02.06.2017 Куда движемся? Некогда один из крупнейших в Украине государственный химический завод «Кремнийполимер» и известный Запорожский титано-магниевый комбинат сегодня работают на малых оборотах, но вот опасность для окружающей среды представляют гораздо большую, чем прежде. ОБ ЭТОМ шла речь на очередном совещании в облгосадминистрации. Как доложил директор департамента промышленности и развития инфраструктуры ОГА Андрей Антонов, эти предприятия включены в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства и принадлежат к первой степени химической опасности. Но ненадлежащее хранение особо опасных веществ, которые используются этими предприятиями в производстве, может привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Объем опасных химических веществ, которые хранятся на ГП «Кремнийполимер», составляет 542 тонны, из которых: 306,9 тонны – особо опасные остатки, 54,6 – некомплектное сырье, 123 – полуфабрикаты, 43,5 тонны – незавершенное производство и 14 тонн – готовая продукция. По информации управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, особо опасные остатки сохраняются в неудовлетворительном состоянии, мер по обезвреживанию опасных химических веществ руководство не принимает. ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» сохраняет такие опасные вещества, как хлор (753 тонны), тетрахлорид титана, в том числе его кубовые остатки (3454 тонны), серную кислоту (140 тонн).

Критическая ситуация на этих предприятиях сложилась и с расчетами за электроэнергию. Как сообщил заместитель директора по энергосбыту ПАО «Запорожьеоблэнерго» Сергей Горобцов, эти два предприятия накопили около 600 миллионов гривен долга и рассчитываться не спешат.

Губернатор напомнил, что подобные совещания проводятся не впервые, но предприятия не принимают необходимых мер для изменения ситуации. Более того, на «Кремнийполимере» объем опасных веществ даже возрос на 60 тонн. Глава ОГА апеллировал к контролирующим и правоохранительным органам, которые обязаны в таком случае принять меры со своей стороны, чтобы исправить положение дел. Он также сообщил, что намерен обратиться к Минэкологии с просьбой выделить средства для ликвидации опасных химических веществ. Но перед этим предприятия должны подготовить предложения и техническое обоснование ликвидации опасных отходов.

А мне подумалось: почему бы организаторам широкомасштабного экофорума, который в эти дни проходил в Запорожье, не организовать поездку его участников именно на эти предприятия. А то ведь ориентация в основном была только на благополучные производства. Вот и получается, что ради красного словца власти на разных уровнях стараются, а когда дело доходит до конкретики, тут они вдруг пасуют.



Запорожье.

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