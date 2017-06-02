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02.06.2017 Энергетика Первой из теплоэлектростанций Украины, применяющих дефицитный антрацит, на газовый уголь переходит слобожанская фабрика электричества.

НА ВТОРОМ энергоблоке Змиевской ТЭС завершено техническое переоснащение котлоагрегатов на использование угля газовой группы и начата пусконаладка основного и вспомогательного оборудования к комплексному испытанию. Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на начало нынешней осени, а до 15 сентября 2017 года такие же работы должны быть проведены и на пятом энергоблоке.

Змиевская ТЭС, спроектированная под антрацит, первой в Украине переходит на использование угля газовой группы, что является крайне важным шагом в повышении энергонезависимости страны. Об этом сообщила компания «Центрэнерго», в состав которой входит слобожанская фабрика электричества.

Заметим, что переделки на Змиевке – вынужденная мера. Теплоэлектростанции не хватает топлива, хотя более чем достаточно антрацита дают шахты Донецкой и Луганской областей. Но предприятия, добывающие его, находятся на территории, не подконтрольной центральной власти Украины.

Нынешней весной СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Из-за этого страна оказалась без своего антрацита. Его пришлось импортировать. А пока был дефицит топлива, остановились все семь ТЭС, работающие на угле большой теплотворной способности. Министерство энергетики и угольной промышленности решило переводить их котлы на горючий камень газовой группы. На это понадобится около двух лет.

Правда, после такого технического переоснащения может появиться другая проблема – нехватка газового угля. Как считают некоторые эксперты энергетического рынка, сейчас длиннопламенного угля достаточно для работы спроектированных под него энергоблоков. Но если их переоснастить по примеру Змиевской ТЭС, то увеличится спрос на уголь газовой группы. А его не так уж и много в Украине.

Харьков.

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