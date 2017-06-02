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Политологи считают, что сегодня в Украине уже нет «утечки мозгов» – страна попросту теряет рабочие руки, а после безвиза еще больше украинцев отправятся за рубеж, чтобы даже нелегально работать и зарабатывать там деньги.





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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / «Магистральный» путь к экономической катастрофе

02.06.2017 Логистика абсурда В публикации «Рельсы служат не для вагонов…» мы рассказывали о планах европейских функционеров, удостоверившихся, что разорение Украины при помощи кабальных кредитов – путь верный, но недостаточно стремительный, ударить по остаткам экономического потенциала при помощи «модернизации» ее железнодорожного хозяйства.

СУТЬ новшества – привести железнодорожные пути к европейским стандартам, то есть сделать колею уже на 89 миллиметров. Казалось бы пустяк, но последствия могут быть самые сокрушительные.

В 1987 году эксплуатационная длина железных дорог Украины составляла 22,7 тысячи километров. Наш железнодорожный транспорт занимает четвертое место в мире по общей длине путей после США, России, Канады. Мы занимали одно из первых мест в СССР по плотности железнодорожной сети (37,7 километра на 1000 километров территории). Конечно, за четверть века хозяйствования эффективных собственников дороги наши подсократились, и немало. Но все равно масштабы еще ого-го! Какие же деньжищи надо вбухать, чтобы сузить колею, пусть даже на половине из двух десятков тысяч путей? После таких расходов страна точно станет неизлечимым инвалидом.

И это при том, что ныне железнодорожный транспорт переживает очередное возрождение. Недавно в Китае запущена самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога, связавшая Пекин с коммерческим центром Гуанчжоу на юге. Средняя скорость поездов – 280 километров в час, что позволяет более чем вдвое сократить время, за которое можно добраться из столицы в Гуанчжоу – с 22 часов до менее чем 10. В пути поезд делает 35 остановок, преодолевая расстояние длиной почти в 2300 километров. На отдельных перегонах скорость достигает 470 километров в час. Тотальная модернизация железнодорожных перевозок подразумевает не косметический ремонт существующих путей, а укладку принципиально новых современных путей и строительство современных вокзалов.



У НАС скоростное сообщение на железных дорогах существует, но по сравнению с Китаем или Европой – в миниатюре. При этом считается не самым дешевым удовольствием. В таких странах Евросоюза, как Польша и Чехия, быстрая езда стоит дешевле нашей. Государственные Польские железные дороги (PKP SA) при больших доходах своих пассажиров умудряются перево­зить их дешевле, чем «Укрзалізниця».

По информации ресурса http://liga.net/,средняя скорость движения поездов в Украине уступает всем, кроме чехов. И тут Украина оказалась в хвосте цивилизации. Как шутят наши железнодорожники, украинские «скоростные поезда» по мировым меркам настоящие «черепахи». А ведь скорость передвижения грузов и пассажиров по железным дорогам – это ключевой показатель состояния железных дорог. По существующим нормативам ездить по большинству украинских железнодорожных путей можно со скоростью не более 70 километров в час. Есть еще один фактор, сдерживающий развитие наших железных дорог. Это особенность их электрификации: часть путей работает под переменным током, часть – под постоянным.



КАК показывает пример того же Китая, то государство, начав строить высокоскоростные железные дороги в 2007 году, за первые пять лет возвело более 9300 километров путей, включая участок в 1995 километров, на котором скорость движения поездов превышает 350 километров в час.

У японцев планы еще грандиознее. На островах планируют к 2027 году запустить магнитную железную дорогу между городами Токио и Нагоя. А к 2045 году японцы намерены соединить Токио с западным городом Осака скоростными железнодорожными путями. Поездка в одну сторону займет всего лишь 1 час

7 минут.

Любой проект строительства высокоскоростной железной дороги является капиталоемким мероприятием. В зависимости от природных условий, протяженности маршрута, числа станций и стоимости трудовых ресурсов укладка одного километра такой дороги может достигать 15 миллионов долларов. Нашим железнодорожникам о таких суммах даже мечтать вредно.



НО паны из Министерства инфраструктуры делают вид, что о том ведать не ведают, в надежде хорошо нагреть руки даже на таком грязном бизнесе, как разрушение сохранившегося наследия. Во время Шестого заседания украинско-французской Рабочей группы по вопросам транспорта украинская сторона поспешила проинформировать о проведении активной работы по развитию комбинированных / мультимодальных перевозок в направлении Европа – Азия с использованием транспортной инфраструктуры Украины. В частности, в рамках действующих транспортных коридоров, определенных сетью

TEN-T. Это такая сетка, громко объявленная трансъевропейской, объединяющей 28 стран-членов ЕС. Что она собой представляет на фоне объявленного нового шелкового пути, трудно сказать. И какое отношение к этим 28 странам имеет Украина, «хата» которой, с точки зрения европейцев, самая крайняя и тупиковая?

Главное – произнесенная вовремя звонкая фраза. Для привлечения грузопотока стороны согласились принять все необходимые меры путем создания конкурентоспособных условий выполнения перевозок в указанном направлении, сокращения сроков доставки, создания цифровых информационных ресурсов, информационной работы с грузовладельцами и грузоотправителями, наши чудо-транспортники готовы на любые «подвиги».



ТЕМ временем для отечественных пассажиров созрел очередной малоприятный сюрприз. В интервью одному из украинских СМИ глава наблюдательного совета ПАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов сообщил: в ведомстве допускают, что стоимость железнодорожных билетов на популярные направления уже в ближайшее время может быть повышена на 15-25 процентов.

«УЗ» не будет просто проводить индексацию, например, на 20 процентов на все билеты. Это будет сделано выборочно. Там, где необоснованно низкие цены, они будут значительно повышены. По другим направлениям, где нет спроса и необходимо привлекать пассажиров, возможное снижение цен», – пытается подсластить пилюлю Кравцов.

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