02.06.2017

Ущербная экономика

Так заявляют докеры Одесского морского торгового порта (ОМТП), недовольные управленческими действиями менеджеров-непрофессионалов из Винницы, обращаясь в редакцию «Рабочей газеты».

Директор резко поднял себе оклад

«ХОТЯ в первом квартале наш коллектив по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличил переработку грузов на четыре процента, прибыль уменьшилась с 101,4 миллиона гривен до 23,5 миллиона. Происходит это потому, что буксировочные работы, приносящие коллективу основной доход, стали передаваться зарубежной фирме ООО «Экофлот», созданной в 2014 году с уставным капиталом в 1000 гривен», – отмечают авторы обращения в редакцию. В странной ситуации докеров возмущает, что ставший в сентябре прошлого года исполняющим обязанности директора государственного предприятия «ОМТП» Игорь Ткачук больше заботится об увеличении личных капиталов, чем об интересах трудового коллектива.

Ранее уроженец Винницы юрист Ткачук исполнял обязанности гендиректора «Укрпочты». Попав в порт, он резко поднял оклад директора. По данным электронной декларации, Ткачук получил за три с половиной месяца по основному месту работы в ГП «ОМТП» 1 137 826 гривен. А вот его действиям транспорт­ники давали отрицательную оценку. Когда пошел пятый месяц пребывания Ткачука на новом месте, ассоциация стивидорных компаний Одесского порта направила обращение премьер-министру Украины, Министерству инфраструктуры, в котором напомнила, что обязанности руководителя в порту временно исполняет человек, не имеющий профильного образования, работа которого ранее не была связана с морехозяйственным комплексом.

По закону конкурс на замещение такой должности должен быть объявлен не позднее чем через 20 дней после открытия вакансии, а срок полномочий временно исполняющего обязанности руководителя на период проведения конкурса не может превышать трех месяцев. Представители стивидоров выражали надежду, что такой конкурс будет объявлен незамедлительно и к нему будут допущены претенденты, имеющие соответству­ющий профессиональный опыт. Однако в Киеве не спешили прислушиваться к этим замечаниям. А тем временем Ткачук в ответ на жалобы работников порта, что частная фирма «Экофлот» ухудшает экономическую ситуацию в коллективе, отвечал, дескать, он полностью поддерживает трудовой коллектив, но во всем виноваты руководители Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ), диспетчерская служба которой передает выгодную работу частной фирме.

Друзья отмахиваются от претензий

ЗДЕСЬ необходимо пояснить, что, согласно «реформе» отрасли, на территории порта начали действовать два предприятия: ГП «ОМТП» и Одесский филиал АМПУ, в работе которых нередко возникают противоречия. «Однако Ткачук лукавил, говоря, что во всем виноват Одесский филиал АМПУ, – заявляет слесарь Сергей Никитин. – Недавно выяснилось, что его первым заместителем Виктором Слободянюком был подписан коммерческий договор о том, что компания «Эко­флот» для буксирно-кантовочных и швартовых работ будет привлекать буксиры ГП «ОМТП». В общем, на наших буксирах частник «увозит» деньги, которые могли бы пойти в «копилку» государственного предприятия. Кстати, Слободянюк пришел в порт вместе с Ткачуком, а ранее был его заместителем в «Укрпочте». И еще интересный нюанс: исполняющим обязанности Одесского филиала АМПУ с нового года был назначен Александр Зубик, который прибыл в порт вместе с Ткачуком и до перехода в АМПУ был его первым замом».

Авторы письма в «Рабочую газету» подчеркивают, что Одесский порт, как госпредприятие, перечисляет государству, помимо налогов, 75 процентов дивидендов от чистой прибыли. В то время как частные компании прибылью с государством не делятся. И выходит, что история с буксирными работами в акватории Одесского порта затеяна явно не в интересах государства. Конечно, если бы портофлот не справлялся с объемом буксирных работ, следовало бы провести на них тендер и определить победителя. В данном же случае у государственного предприятия появился странный конкурент, который арендует его буксиры, отнимая у портовиков возможность самим зарабатывать деньги.

А голос докеров не слышат

В МАРТЕ докеры Одесского порта уже обращались к президенту Украины Петру Порошенко с требованием защитить их права. Они заявили, что фирма «Экофлот» циничным и наглым образом «отжала» свыше 60 процентов услуг буксирного флота Одесского порта. Докеры приводили примеры, показывающие, что вероломная попытка забрать штатную работу у трудового коллектива может искусственно довести госпредприятие до банкротства, просили не только проверить законность прихода компании «Экофлот» в порт, но и проанализировать причины снижения в последний период бюджетных отчислений коллектива портовиков в госбюджет.

Докеры надеялись, что побывавший 12 мая в Одессе министр инфраструктуры Владимир Омелян проникся их проблемами. Тем более что на брифинге он заявил: «По моему глубокому убеждению, должен быть точно заменен менеджмент в одесском филиале АМПУ». И он сдержал слово. В соответствии с приказом министра начальником Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» был назначен Игорь Ткачук. Это известие вызвало шок у одесских докеров: выходит, что в Министерстве инфраструктуры почему-то не прислушиваются к требованиям транспортников о том, чтобы предприятиями отрасли управляли професси­оналы.

А главное, людей тревожит, что киевские столоначальники так и не захотели разобраться в сути коррупционного конфликта, ухудшающего экономику порта и снижающего уровень социальной защиты докеров. Ведь в данный момент все портовики застрахованы. Деятельность же фирмы «Экофлот» затрудняет выполнение коллективного договора предприятия. И портовики не представляют, как жить на одну зарплату и не быть застрахованным. Ведь медицинские услуги сейчас очень дорогие. А, согласно колдоговору, здесь застрахованы и члены семей работников порта.



Одесса.