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02.06.2017 Пам’ять В Україні широко відзначили 130-річчя від дня народження державного й громадського діяча, найвідомішого організатора партизанського руху опору в Україні у період Другої світової війни, командира Сумського партизанського з’єднання, двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака. ЗМІНЮЮТЬСЯ часи, переписується історія – такий уже неминучий процес ідеологічних переоцінок. Але постать Сидора Ковпака залишається величною. Він трудився на благо Вітчизни, боронив рідну землю від нацистських загарбників.

У 1941-1942 роках партизан­ське з’єднання під командуванням Сидора Артемовича громило тили німецьких окупантів на території Сумської, Курської, Орловської та Брянської областей, а 1943-го здiйснило Карпат­ський рейд. Походи Ковпака відіграли велику роль у розгортанні партизанського руху на території України і зробили великий вклад у перемогу над ворогом.

Про геройство партизанського генерала, його державницьку діяльність на постах у Верховному Суді та у Верховній Раді УРСР з гордістю розповідали на батьківщині Ковпака – у селищі міського типу Котельва, що на Полтавщині. Тут відбулося святкування з нагоди 130-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича. У заходах взяли участь представники обласної та місцевої влади, нащадки героя, делегації з районів Полтавщини, Києва, міста Путивль Сумської області, ветерани війни та праці, молодь. У рамках урочистостей відбулися святкова хода, мітинг, нагородження ла­уреатів обласної премії імені Ковпака, яка щорічно присуджується за значний вклад у військово-патріотичне виховання підроста­ючого покоління.

Вшанувала пам’ять партизанського генерала й Сумщина, де Сидір Ковпак працював у Путивльському районі, а в роки війни створив тут партизанський загін. Урочистості відбулися в Путивлі біля пам’ятника народному полководцю. Тут зібралися представники місцевої влади, ветерани війни та праці, молодь, делегація селища Котельва Полтавської області.

Емоційності заходу додали виступи колективів художньої самодіяльності Путивльського районного будинку культури, духового оркестру Сумського вищого училища мистецтв і культури, артистів Сумської обласної філармонії.

Пам’ять Сидора Артемовича було вшановано покладанням квітів. Урочисті заходи продовжились екскурсією до Спадщанського лісу.

А напередодні святкування ювілейної дати в Путивльському краєзнавчому музеї відбувся тематичний захід з нагоди 130-ї річниці від дня народження Сидора Ковпака. Представники трудових колективів, установ та організацій району, старшокласники загальноосвітніх шкіл i студенти коледжів прослухали розповіді наукових співробітників місцевого історико-культурного заповідника про життєвий шлях Сидора Артемовича, переглянули документальний фільм «Людина з чистою совістю», ознайомилися з виставкою «Ковпак на картинах художників» із фондів заповідника.

Вшанували Ковпака й у Ки­єві. Ветерани партизанського руху Другої світової війни, представники Державної служби України у справах ветеранів війни та громадських об’єднань поклали квіти до могили Сидора Артемовича на Байковому кладовищі.

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