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02.06.2017 Це вас цікавить «Я інвалід ІІ групи загального захворювання, працюю. Чи проведено мені перерахунок пенсії з 01.05.2017 року?»

Олександр ПОТАПОВ. Київ.

ШАНОВНИЙ Олександре Миколайовичу! Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 березня 2008 року № 265 (із змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 25.03.2014 р. № 112), мінімальний розмір пенсійної виплати для інвалідів з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, визначених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, підвищення передбаченого постановою Кабінету міністрів України від 23.04.2012 р. № 327) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1312,00 грн незалежно від факту роботи.

Якщо розмір пенсійної виплати у працюючого інваліда не досягає 1312,00 грн., то її розмір, встановлений з 01.05.2017 р., буде не менший за цю суму.

Якщо в пенсіонера у структурі пенсії є надбавка за особливі заслуги перед Україною та/або підвищення, передбачене постановою Кабінету міністрів України від 23.04.2012 р. № 327, то до суми 1312 гривень буде додано й суму цих підвищень.

Наводимо розрахунок пенсії:

Розмір пенсії до перерахунку з 01.05.2017 р. – 1347,00 грн (1247,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 01.12.2016 р., 100,00 грн – підвищення, передбачене постановою Кабінету міністрів України від 23.04.2012 р. № 327).

Розмір пенсії з 01.05.2017 р. – 1412,00 грн (1312,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 100,00 грн – підвищення, передбачене постановою Кабінету міністрів України від 23.04.2012 р. № 327).

Таким чином розмір пенсійної виплати збільшився на 65,00 грн (1312,00 грн – 1247,00 грн).

У працюючого ж інваліда, в якого розмір пенсійної виплати перевищує 1312,00 грн та який не має індивідуальних підвищень, надбавок або доплат, які обчислюються з огляду на прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 01.05.2017 р., розмір пенсії не зміниться.

Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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