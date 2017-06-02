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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Вспыльчивый не станет долгожителем

02.06.2017 Ваше здоровье «Неумение управлять эмоциями укорачивает жизнь на 10-15 лет», – говорит психолог-психотерапевт Михаил ДОРФМАН.

–Михаил Николаевич, вот письмо от киевлянина Вениамина Кацмана: «Недавно мы отмечали 40-летие окончания школы. Девочки все живы, а из ребят половина, увы, не с нами… Кто от инфаркта умер, кто от рака. Причем не стало тех, кто обладал холерическим темпераментом, горячие, вспыльчивые, неуравновешенные, а тихони, молчуны, спокойные живы. Получается, что вспыльчивые долго не живут?»

– Однозначного ответа здесь нет. Некоторые исследователи, например, ученые из немецкого университета Йены, утверждают, будто вспыльчивые люди живут дольше, чем те, кто привык сдерживать эмоции. Эти результаты были оглашены после исследования, в котором принимали участие шесть тысяч человек. Немецкие ученые приводят еще и такой аргумент: в Испании и Италии, где люди традиционно очень эмоциональны и вспыльчивы, средняя продолжительность жизни в среднем на два года больше, чем в Великобритании, где население более сдержанно. Но я критически отношусь к такому исследованию. Если бы ученые сравнивали показатели здоровья людей сдержанных и людей вспыльчивых в пределах одной страны, исследованию можно было бы поверить. А когда сравнивают среднюю продолжительность жизни в разных по климату, по традициям странах и объясняют отличия лишь особенностями темперамента населения, не учитываются другие факторы. Давайте нарисуем психологический портрет долгожителей. Почти все они – люди рассудительные, мудрые, жизнерадостные. Долгожители спокойно смотрят на события и проблемы, не теряют душевного равновесия, избегают сильных волнений и страстей. Эти люди редко на кого-то сердятся, практически не знают злобы, гнева, зависти и жадности. Я общался примерно с тремя десятками долгожителей, и среди них не было ни одного вспыльчивого человека. Гнев укорачивает жизнь человеку.

– Как это объяснить?

– Когда человек бурно выражает негативные эмоции, его организм входит в состояние стресса, и этот стресс разрушителен. Пульс резко учащается, кровяное давление повышается, увеличиваются уровень тестостерона и выработка желчи в организме. Когда такие ситуации возникают постоянно, развиваются ишемическая болезнь, аритмия, гастрит, язва желудка, рак… Если хотите прожить дольше, – перевоспитайте себя, вырабатывайте выдержку.

– На эту тему – пачка писем! И все их авторы спрашивают, как победить свою вспыльчивость.

– Это сложно, но возможно при условии упорного труда по самовоспитанию. Древнеиндийский мудрец Будда говорил: «Важнее тысячи побед над тысячью армий одна победа над самим собой». На Востоке говорят: «Будь сдержан в гневе, это избавит тебя от сотни дней горечи»… Один из популярных методов самовоспитания – подражание любимому киногерою. Кто у нас самый сдержанный? Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны». По возможности (Интернет это позволяет) пересматривайте любимое всеми кино, стараясь вживаться в характер Штирлица. В повседневной жизни поступайте, как он – вдумчиво, неторопливо, взвешивая каждое слово, продумывая каждый поступок. Через месяц вы станете другим человеком.

Есть еще один метод. Ведите дневник, в конце дня подводите итоги, анализируйте свои поступки, выясняйте причины эмоциональных срывов. Полезна система самонаказаний. Например, вы нагрубили близким людям, из-за мелочи поссорились с соседями. Назначьте себе наказание в виде 10 приседаний или пяти отжиманий. Выполняя их, думайте о причинах ошибок в своем поведении.

– Ваш бывший пациент Андрей Н. признался мне, что раньше был очень несдержанным, вспыльчивым и обидчивым, из-за чего расстался со своей девушкой. Но ваша методика «коэффициента вспыльчивости» помогла ему выработать выдержку. Что это за методика?

– Надо взять блокнот и каждый свой поступок оценить. Если вы проявили несдержанность, ставьте в блокноте минус, если поступили мудро и достойно, не теряя самоконтроля – ставьте плюс. Поступком считайте слова, действия, а также отсутствие слов и действий, которые в определенных ситуациях являются проявлением характера. В конце дня подсчитайте общее количество поступков и процентное содержание в них несдержанных действий, коэффициент несдержанности. Стремитесь, чтобы он с каждым днем уменьшался.

– Не слишком ли это утомительно?

– Поначалу да, но потом выработается привычка контролировать каждое свое слово, каждый шаг. Через неделю можете фиксировать только негативные свои поступки, назначая себе за них наказание, которое способствует развитию физических и морально-волевых качеств. Работать над собой надо беспрерывно, тогда вы проживете долгую и красивую жизнь.

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