02.06.2017

Невероятно, но факт

Эти необычные насекомые впервые замечены в горных районах северо-восточного Китая и, как считают уфологи, уже разлетелись по всему миру…

Открытие Ли Джии

БИОЛОГ Ли Джия, сотрудница одной из лабораторий города Баотоу, поздним январским вечером 2017 года задержалась на работе, завершая научный эксперимент для диссертации. Глаза устали от чтения, и она перевела взгляд на ночное небо. И тут Ли Джия заметила на руке комара. Она со студенческих лет изучала комаров и сразу поняла, что насекомое относится к незнакомому подвиду. Крылья короче, чем обычно, хоботок длиннее, лапок вдвое больше, чем положено. Девушка накрыла кровососа стаканом, загнала его в колбу. Странно, что место укуса не чесалось, не болело.

Утром Ли Джия рассказала о необычном насекомом научному руководителю. Вместе они рассмотрели комара под микроскопом и были потрясены тем, что выяснили. Оказалось, комарик представлял собой сложного биоробота, нашпигованного электроникой и подзаряжавшегося от солнца. Кто и зачем изготовил искусственного комара, стоимость которого составляла не менее 2-3 миллионов долларов? Летающего кровопийцу отправили на исследование в секретный военный институт Пекина. Ученые установили, что биоробот изготовлен из материалов неземного происхождения. Но для чего инопланетянам запускать таких «комаров»?

Искусанные рабочие

ЧЕРЕЗ неделю появилась информация, заинтересовавшая ученых. В северных районах Внутренней Монголии работала бригада китайских геологов. Трудились они в 30-градусный мороз. Во время обеда развели костер, сели у огня перекусить.

Бригадир геологов Тао Лей вспоминает: «Неожиданно налетела целая стая комаров, облепила нам щеки, руки и через несколько мгновений улетела. Это было внезапно, никогда раньше зимой комары не летали в этом районе».

«Зимних» комаров видели жители горных селений в радиусе 20-30 километров от места, где работали геологи. Причем за день до этого в небе над районами Внутренней Монголии неоднократно замечали НЛО.

Ноу-хау инопланетян

ИНТЕРЕСНУЮ гипотезу, объясняющую появление летающих кровопийц, предложил китайский уфолог Ван Мингли: «Раньше для сбора информации и захвата интересующих их объектов пилоты НЛО использовали специальные лучи. Это необычные, непонятные людям лучи, способные проходить сквозь стены и военную технику, изгибаться под разными углами и даже становиться твердыми, не образуя теней. «Свет» от НЛО может распространяться очень медленно (примерно 13-

26 км/час), иметь различный поперечник сечения (от 5 до 300 см); луч может быть длиной в несколько километров и резко обрываться. Наиболее опасны для людей цветные лучи НЛО. С помощью голубых лучей инопланетяне похищают животных, людей, различные предметы. Розово-оранжевыми лучами производят отборы крови, оставляя два-три прокола для поддержания давления и вытягивания жидкости. Зеленые лучи оказывают радиационное воздействие, вызывая лучевую болезнь. Красные лучи вызывают ожоги и приводят к «самовозгоранию» людей изнутри. Люди стали бояться НЛО, избегать контактов с инопланетянами. А они нуждаются в нашей крови, она им нужна для экспериментов и, возможно, для изготовления какого-нибудь лекарства. Чтобы незаметно брать кровь у людей, не вызывая при этом паники, инопланетяне создали биороботов, замаскированных под комаров. Чем закончится эксперимент, неизвестно. Может, они хотят нам помочь и разрабатывают вакцину от рака или СПИДа? А что, если пришельцы при помощи летающих кровососов задумали вызвать среди землян смертельную эпидемию?»