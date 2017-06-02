02.06.2017

Экология

В выставочном центре «Козак-палац» в Запорожье на протяжении трех дней проходил первый региональный специализированный международный экологический форум.

Для промцентра это больной вопрос

Его организаторами стали Запорожский горсовет, Мин­экологии и природных ресурсов, Минобразования и науки, Запорожская торгово-промышленная палата, Комитет предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды ТПП Украины, Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей) «Потенциал». В работе форума приняли участие гости из Киева, Днепра, Харькова, Винницы, Черновцов и других городов Украины, а также из США, Канады, Франции, Германии. Выступая на его открытии, городской голова Владимир Буряк отметил, что экологический форум такого масштаба проводится в Запорожье впервые. Ранее в Украине экологические форумы подобного уровня проходили только в Киеве. Его проведение является важным событием для индустриального города.

– Главная задача форума – консолидировать усилия представителей власти, бизнеса, общественности, экспертного и научного сообщества в решении экологических вопросов. Хочу пожелать всем участникам конструктивной работы, ведь вопросы экологии для Запорожья важны. Это понимает не только городская власть, но и промышленные предприятия, – сказал Владимир Буряк во время открытия форума. Городской голова напомнил, что в прошлом году в Запорожье подписано соглашение между городской властью и крупнейшими промышленными предприятиями города. Предприятия добровольно взяли на себя дополнительные обязательства по реализации природоохранных мероприятий за счет собственных средств. В рамках форума к этому документу присоединились еще 16 запорожских предприятий.

В свою очередь, глава обл-госадминистрации Константин Брыль отметил, что для Запорожья экология является одним из наболевших вопросов, который надо решать совместными усилиями. «Наш областной центр имеет техногенную нагрузку из-за промыщленной площадки, что свидетельствует о важности и ответственности каждого предприятия. Нынче из бюджетов всех уровней используется приличная сумма средств на поддержку экологической составной. Кроме этого, мы активно работаем над внедрением экомониторинга. Отдельно хочу подчеркнуть, что экология – это не только промышленные выбросы, но и поддержка Молочного лимана, Азовского побережья и много других сложных вопросов. И сегодня нам необходимо новое отношение к экологии, которое охватит культуру поведения, воспитание детей и просто объединение усилий ради будущего Запорожья», – отметил губернатор.

Проект многоотраслевой

Активными участниками этого большого мероприятия стали крупные промышленные предприятия Запорожского региона: «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», «Мотор Сич», «Запорожкокс», Запорожский титано-магниевый комбинат, «Укрграфит»; коммунальные предприятия, средний и мелкий бизнес, работающие в сфере зеленой энергетики, рационального сбора отходов, производства экологически чистых продуктов; высшие учебные заведения, НИИ, зарубежные компании и эксперты. Их представители информировали о своей работе по модернизации производства, реализации природоохранных мероприятий, озвучили перспективные планы в этом направлении. Собственные разработки в сфере охраны окружающей среды, новые экологические товары представили малые и средние компании. На протяжении трех дней опытом поделились более 120 украинских и зарубежных экспертов. Работали семь специализированных секций, посвященные вопросам охраны воздушного и водного бассейнов, переработке бытовых и промышленных отходов, системе контроля и мониторинга состояния окружающей среды, борьбе с карантинными растениями, вопросам энергосбережения и энергоэффективнсти.

Президент Запорожской торгово-промышленной палаты Владимир Шамилов отметил, что «ЭкоФорум» – это многоотраслевой проект, объединя­ющий экспозиционную, дискуссионную и коммуникационную площадки. Наработки в сфере экологии демонстрировались в рамках эковыставки, обсуждались проблемы во время многочисленных тематических «круглых столов», семинаров, мастер-классов и интерактивных акций с участием представителей власти, бизнеса, общественности, студентов и школьников. Масштабный экологический проект призван стать площадкой для развития международного природоохранного сотрудничества, представления опыта зарубежных стран в сфере экологической безопасности, инструментов повышения качества окружающей среды как одного из определя­ющих факторов конкурентоспособности страны. «ЭкоФорум» стал толчком к реализации новых экологических проектов, созданию системы кооперации и субконтрактинга между крупными и малыми предприятиями на основе реализации экопрограмм; он будет способствовать привлечению инвестиций и инноваций, стимулировать развитие экологической культуры.

Мероприятие стало коммуникационной площадкой для презентации и обсуждения проектов, проведения мастер-классов, интерактивных акций с участием бизнеса, общественности, студентов и школьников. Работала коммуникационная платформа «ЭкоОКО: опыт городов и горожан» при участии общественных организаций из разных городов Украины. Детская эколокация предложила мастер-классы и конкурсы для школьников. В рамках форума прошли конкурсы проектов в сфере экологии и энергосбережения для студентов, тематическая секция «Экологическое образование» для учителей. Важно, что в рамках его проведения обсуждались актуальные экологические темы, а во время тематических дискуссий найдены пути решения возникающих экологических проблем.

– Благодарю организаторов выставки и форума в целом. Это очень значимое событие. Мы можем много говорить о том, как улучшать экологию и кто должен этим заниматься, но компании, которые представлены на этой выставке, реально помогают менять окружающую среду и улучшать ее, – отметил представитель Федерации канадских муниципалитетов, советник проекта ПРОМИС по вопросам экологической безопасности Даг Хикман.



Запорожье.