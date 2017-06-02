02.06.2017

Народні перлини

«У цих словах пісні, як сонце в краплині роси, відображається лірично-оптимістичний зміст празника Святої Трійці, що відзначатиметься в неділю, 4 червня», – говорить бессарабський знавець довколорелігійних обрядів і звичаїв Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я.

Зелені свята

–ТРИ останніх дні перед Трійцею, – продовжує Василь Григорович, – і три перших дні троїцького тижня бессарабці називають тижнем зелених свят. Він починається з четверга й завершується четвергом. У центрі – неділя з титулом Дня Святої П’ятидесятниці, або Святої Трійці. Цей празник завжди вважався дівочим святом.

Тому в суботу, яка називається клечальною, напередодні Святої Трійці, до схід сонця, дівчата йдуть за село до левади. Збирають конвалії, незабудки, волошки,чебрець, любисток, канупер і, вплітаючи в них полин, в’ють вінки. Заспівувачка – в нас такою славиться Оленка Палажченко – починає, інші підтягують:

Ой, зів’ю вінки та на всі святки,

Ой, на всі святки, усі празники,

Бо в саду весна розвивається,

Бессарабський рід прокидається.

– Це щось на зразок загадування долі?

– Схоже, але в даному разі йдеться виключно про орнамент вшанування відомої євангельської події. Дівчата, як майбутні продовжувачки роду людського, і молодиці, які вже мають дітей, прикрашають свої хати зеленню, що вважається захистом й оберегом від всілякої нечисті. Перед дверима будівель, на воротах, а також і в загороді, де перебуває худоба, ставлять гілля зеленої осики. На ніч вносять до хати зрубані осички, а вранці дивляться: якщо листя залишилося зеленим – усі в родині доживуть до наступної клечальної суботи; якщо листя почорніє, то буде в хаті мрець. Аби уникнути сумного варіанта, осички ставлять у відро з водою, яку бессарабці вважають символом життя.

З нагоди такого дня в нас ще печуть коровай і шматочки роздають незаміжнім дівчатам. Їх сушать і зберігають до весілля, замішуючи потім сухарі в тісто для весільного короваю. Вважається, що вони принесуть у молоду сім’ю добробут і любов. Наші повір’я налаштовують людей на дбайливе ставлення до найціннішого Божого дару – життя.

Благовіст – до храму

–КЛЕЧАННЯ – це відлуння давнини?

– Стародавні слов’яни, наші предки, молилися деревам, особливо дуплявим; поклонялися березам, липам, дубам. Вони мали священні дерева на полях, дорогах і поміж селами. Найсвятішим вважався старий дуб; ніяка жертва не була принесена, щоб не оздобити її гіллям священного дуба. Християнство відхилило язичеські звичаї. Проте шанування дуба, як символу могутності, в нашому краю збереглося.

Більшість односельчан, серед них і я, перед ворітьми ставлять зелені курені – охоронці дворів, з’єднуючим сволоком в яких обов’язково застосовується дубова гілка. Оскільки в Придунав’ї дубів не садять, то для куренів замовляємо такі гілки на Буковині. Дехто застосовує вербу, що має біблійну святість.

– І яким орнаментом сповнений основний день Трійці – неділя?

– Святковість у всьому. Куди не кинь – все скрізь зеленіє. Біля порогу хати поставлено зелені дерева; перед вікнами – зелень, тини й паркани також уквітчані зеленим гіллям. Входиш до хати – і там запашна зелень. На покутті стоїть зелене кленове дерево, що відтіняє собою стіл, накритий білою скатеркою. На столі хліб і сіль, за образами – бузок і гвоздика. Долівка встелена травою, серед якої духмяний чебрець і гіркий полин. Перед іконою жевріє лампадка або воскова свічечка.

Упоравшись по господарству, вбираємось у святковий одяг і чекаємо благовісті. Тричі вдарить дзвін – прямуємо неквапливо до церкви. Відбувши літургію, таким же чином повертаємося додому. Священик хресним ходом освячує криниці, заходить до кожної хати, читає Євангеліє, кропить оселі та мешканців.

По обідні в селі здіймається радісний гамір. На центральному майдані стоїть висока тичка, знизу догори увита зеленим гіллям і квітами. Сюди сходяться гурти молоді, лунають пісні й починаються хороводи. Веселощі тривають до темної ночі.

– І про що розмовляєте?

– Про зішестя Святого духа на апостолів, п’ятидесятницю і Трійцю.

Празник один, а назви три

–ЧОМУ?

– Тому, що назви відповідають історичним подіям, які відбулися того дня, за змістом випливають одна з одної і водночас становлять єдине ціле. (Василь Григорович розгортає невеличкий «раритет», успадкований від прапрадіда-священика, і зачитує).

«Після того, як минуло п’ятдесят днів, що увібрали в себе три події – розп’яття, Воскресіння й Вознесіння, – всі учні Ісуса разом із Матір’ю Божою та деякі жінки й іудеї, які вірували в Нього, зібралися в одному домі на Сіонській горі – всього близько ста двадцяти осіб. Як завжди, вони молились і чекали зішестя Святого Духа, обіцяного Господом. Була третя година дня за єврейським ліком (за нашим – дев’ята година ранку).

І ось «нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалась, і переповнила увесь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав.

А в цей день іудеї святкували празник П’ятидесятниці, встановлений в пам’ять дару іудеям закону на горі Синайській, і в Єрусалимі з такої нагоди перебувало багато людей з різних країн. Почувши незвичайний шум у повітрі, люди почали сходитись до будинку, де були апостоли. Всі здивувались,бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою мовою.

Усі збентежились та дивувались, один до одного казали: «Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен з нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися?.. – усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими!» І всі ж не переставали дивуватися, безрадні були, говорили один до одного: «Що ж то статися має?» А інші глузували: «Вони повпивались вином молодим!»

Тоді апостол Петро став перед людьми та й промовив до них: «Мужі іудейські та мешканці Єрусалима! Нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх! Бо не п’яні вони, як ви думаєте, – бо третя година дня, а це те, що пророк Йоіл передрік». Далі апостол пояснив, що Ісус Христос, якого вони розп’яли, є Син Божий. Він воскрес і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, зливши її на учнів своїх. І тепер Цей Дух Святий наповнює засновану Христом Церкву.

Отже, у Святій Трійці проявляється вся повнота благодаті Господньої, що подається людині через хрещення у слово, віру й благодать Божу, Ім’я Отця, Сина, Святого Духа».

– Коли людина може відчути цей прояв?

– Тоді, коли хреститься під час молитви. Приймаючи Бога Господом (володарем, господарем) свого життя, ми занурюємось у віру в те, що слуханням слова Божого ставимо Отця Небесного на перше місце у своєму житті – таким чином, духовно хрестимось в Ім’я Отця. Але цього мало. Необхідно хреститись і в Ім’я Сина. На завершення заповітне хрещення має відбутися в Ім’я Духа Святого – як одухотвореної віри, як занурення в благодать духовного досвіду.

У цьому суть явлення Трійці одноістотної і нероздільної в людині: увірувати, втілити віру в своєму житті, і так здобути силу Духа Святого, духовну енергію Божу.

– Тож давайте попросимо силу Святої Трійці припинити кровопролиття на сході України. Це ж так сьогодні потрібно.

– Я з усією родиною тільки за це і молюсь…