02.06.2017

Золотая вода Лас-Пальмоса

В ЛАС-ПАЛЬМОСЕ (Испания) прошел очередной этап Мировой серии по синхронному плаванию. Украинская сборная увезла с него пять медалей.

Первую награду нашей команде принесла Анна Волошина. Харьковчанка взяла «серебро» в выступлениях солисток, став второй в технической и произвольной программе. Она проиграла только двукратной олимпийской медалистке Оне Карбонелл из Испании.

Еще одно «серебро» Волошина получила вместе со своей постоянной партнершей по команде Елизаветой Яхно в соревнованиях дуэтов, пропустив вперед только испанок.

Однако в командных выступлениях украинки не оставили испанкам никаких шансов. Во всех трех видах программы, в которых разыгрывались награды, наши синхронистки заняли первые места.

В группе Марина и Владислава Алексеевы, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Анна Волошина и Елизавета Яхно по сумме технической и произвольной программ опередили испанок с убедительным отрывом в пять баллов (183,8718 против 178,8717).

Лучшими оказались украинки и в выступлении комбинированных групп. В этом виде программы к уже названным девушкам присоединилась Валерия Апрельева. На этот раз преимущество над испанками составило чуть более одного балла (90,6001 против 89,4668)

Третье «золото» сборная Украины получила в хайлайт. По сравнению с составом на комбинацию здесь произошла одна замена – вместо Александры Кашубы выступила Алина Шинкаренко.

И снова на коне



ГОРОДОК Сегед принимал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. После блестящего выступления на первом этапе в Португалии украинцы вновь подтвердили свой высокий класс, семь раз поднявшись на пьедестал почета.

Сильнейшими в гонке байдарок-двоек на дистанции 200 метров стали наши девушки Мария Кичасова и Анастасия Горлова.

«Серебро» на счету мужской байдарки-двойки на дистанции 1000 метров в составе Виталия Цуркана и Олега Кухарика. А в одиночке Олег получил еще и «бронзу» на дистанции 500 метров.

Вторыми в каноэ-двойке на дистанции 500 метров стали Дмитрий Янчук и Тарас Мищук.

В смешанной эстафете каноэ-одиночек Дмитрий вместе с Людмилой Лузан принесли Украине и «бронзу».

Еще дважды украинцы оказывались на третьем месте. На бронзовые медали нагребли Людмила Лузан на дистанции 500 метров в соревновании каноисток, также Игорь Трунов и Иван Семыкин на 500-метровке в байдарках-двойках.

По горам на двух колесах



НА ВТОРОМ этапе мирового Кубка по маунтенбайку, который состоялся в немецком Альбштадте, украинская велосипедистка Яна Беломоина по кросс-кантри получила медаль высшей пробы. Второй финишировала спортсменка из Польши Майя Влощовска, третьей стала Иоланда Неф из Швейцарии.