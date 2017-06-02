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02.06.2017 Футбол Впервые за последние 17 лет чемпионом Франции стал «Монако», прервав четырехлетнюю гегемонию «ПСЖ». ОСНОВНАЯ причина успеха «монегасков» – своевременная переориентация курса руководством клуба. Стартом проекта «Монако» в его текущем варианте считается лето 2014 года. Именно тогда российские боссы команды Дмитрий Рыболовлев и Вадим Васильев объявили, что в Монте-Карло больше не будут приглашать дорогих игроков и сделают ставку на талантливую молодежь. Спустя три года это дало свои плоды: 18-летний Мбаппе вовсю покоряет Европу – на счету у молодого француза 16 голов и 11 результативных передач только в чемпионате. Помимо него, засияли таланты Лемара (9+11), Фабиньо (9+3) и Силвы (8+11). Главным кузнецом успеха «монегасков» стал 42-летний Жардим – первый тренер с начала нулевых, проработавший в «Монако» дольше двух сезонов. Португалец привил команде изящный атакующий стиль, объединив его с надежней игрой в защите. Наблюдать за игрой «летающих» по полю «птенцов» Жардима было сплошным удовольствием. Согласитесь, есть в этом году во французском футболе что-то романтическое. Помимо этого, португальский наставник зарекомендовал себя как специалист по работе с талантливой молодежью. Руководство клуба уже заявило о намерении сохранить главного тренера и основной костяк футболистов. Сделать это будет затруднительно, но очень хочется верить, что команда выдаст еще не один успешный сезон.

Уступил такие родные чемпионские лавры грозный «ПСЖ». Четыре сезона подряд парижане брали титул (порой почти без сопротивления), и неудача в пятой попытке подталкивает к догадке: у доминатора что-то сломалось, а проблемами воспользовался самый проворный из остальных. Не скажешь, что «красно-синие» полностью провалили сезон, но былого блеска в глазах у футболистов видно не было. Хотя уход Ибрагимовича помог полно­стью раскрыться уругвайцу Кавани, который гораздо увереннее чувствует себя в роли основного форварда (35 голов). Наконец-то начал демонстрировать игру солидного уровня бразилец Лукас, в активе которого 12 мячей. Традиционно непроходимым барь­ером в центре поля был Матюиди, покорял своей стабильностью аргентинец ДиМария, не потерялся в новой команде немец Дракслер. Есть и негативные моменты: не оправдал надежд поляк Крыховьяк, похоже, что совсем потерялся Пасторе. Ну и главный негатив – это, конечно же, то что испанский наставник Эмери не справился с задачей стать успешным преемником Блана и удержать титул в столице. И все же, несмотря на все затруднения, глобального провала с «ПСЖ» не случилось. Учитывая финансовую мощь клуба и грядущую распродажу, которая скорее всего настигнет «Монако», именно парижане выглядят главными фаворитами в следующем сезоне.

На третьем месте завершила чемпионат «Ницца». К своей цели «орлята» шли постепенно и шаг за шагом проделали путь от борца за выживание до бронзового призера Лиги 1. «Воскрес» под руководством Фавра скандальный Балотелли (15 голов). Присутствует твердая уверенность: если бы не частые травмы, итальянец боролся бы за звание лучшего бомбардира. Компанию Марио в нападении составил 25-летний Плеа (11 мячей). Буквально «цементировал» опорную зону трудяга Сери. Добавлял креатива в центре поля Беланда, права на которого принадлежат киевскому «Динамо». Юнес забивал трижды, ассистировал 7 раз. Правда, боссы клуба заявили, что у них нет средств на выкуп недешевого контракта марокканца, так что летом он вернется в столицу Украины.

Даже качественные летняя и зимняя трансферные кампании не помогли пробиться в Лигу чемпионов «Лиону». Четвертое место явно не соответствует амбициям руководства клуба и ожиданиям болельщиков, так что тренерские позиции Женезио не выглядят прочными. Оправданием может служить то, что «львы» до последнего вели борьбу в Лиге Европы и вылетели лишь в полуфинале, уступив в упорной борьбе «Аяксу». Третий сезон кряду очень результативен был Ляказетт (28 голов), уступивший золотую бутсу чемпионата лишь Кавани. Ко двору пришелся 30-летний Вальбуена, сыгравший практически во всех матчах и заработавший 13 баллов по системе «гол+пас». Потихоньку пробивается в основу французский нападающий турецкого происхождения Фекир (9 мячей).

Вслед за «олимпийцами» в турнирной таблице расположился «Марсель». «Провансальцы» еще в середине чемпионата потеряли реальные шансы на попадание в первую тройку, но задачу-минимум выполнили. Удачным решением было арендовать у «Суонси» Гомиса, который в этом сезоне стал главной ударной силой своей команды. Он 20 раз заставлял вратарей оппонентов доставать мяч из сетки. Правда, к большому сожалению Руди Гарсии, арендное соглашение нападающего заканчивается 30 июня.

Сумел зацепиться за шестую строчку, дающую право на участие в квалификационных раундах Лиги Европы, «Бордо». У «жирондийцев» не было грозного бомбардира, зато защита была надежной. Удивляться нечему. Тем, кто досконально знаком с французским футболом, хорошо известна игровая философия тренера Гурвеннека: главное – надежный тыл...

А вот «Лилль» провалил сезон. Причина такого выступления – на поверхности: сокращение бюджета. Звезд сейчас в команде нет, и выделить кого-либо сложно. Разве что Превилль имеет хороший шанс перейти в клуб рангом выше в летнее межсезонье.

Что касается неудачников нынешнего сезона, то некогда крепкий середняк «Лорьян» по сумме двух встреч (0:0 и 1:2) уступил в переходном турнире «Труа». Братьями по несчастью «мерлузовых» стали «Нанси» и «Бастия». Их места в элитном дивизионе займут «Страссбург» и «Амьен».

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