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02.06.2017 6 июня в рамках подготовки к отборочной встрече ЧМ-2018 с Финляндией, которая состоится 11 июня, сборная Украины в австрийском Граце проведет контрольный поединок с командой Мальты. Представляем соперника В ФУТБОЛ на Мальтийских островах стали играть в конце Х1Х века, когда они были британской колонией. Первый матч состоялся 4 марта 1882 года между солдатами гарнизона и королевскими инженерами. Начало поединков и создание таких клубов, как «Флориана» и «Санкт-Георгия», помогло футболу завоевать популярность. Была создана Мальтийская федерация футбола. Чтобы регулировать футбольные соревнования на острове, она стала проводить национальный Кубок.

24 февраля 1957 года состоялся дебют сборной на международной арене. В городе Гзира в присутствии 17 421 зрителя Мальта уступила Австрии со счетом 2:3. После серии товарищеских матчей – ничьей с Тунисом (0:0) и Норвегией (1:1) и победы над тем же Тунисом (1:0), – мальтийская федерация присоединилась к международной ассоциации ФИФА (1959) и УЕФА (1960). С этого начался новый этап мальтийского футбола.

Мальта подала заявку на участие в чемпионате Европы 1964 года, и дебют сборной в международных соревнованиях состоялся 28 июня 1962 года в матче против датчан. В отборочном соревновании играли два матча: дома и на выезде. Победитель проходил в следующий раунд. Мальта проиграла в Копенгагене – 1:6 и в Гзире – 1:3. В следующем отборе на Евро-1968 «островитяне» не участвовали, а начиная со следующего цикла являются постоянными участниками отборочных соревнований. Всего же мальтийская сборная 11 раз играла в отборочных турнирах чемпи­онатов Европы и всегда занимала последние места в своих группах. Из 82 встреч было проиграно 68 при 11 ничьих и 3 победах – над Грецией 2:0 (ЧЕ-1976), Исландией 2:1 (ЧЕ-1984) и Венгрией 2:1 (ЧЕ-2008).

История участия нашего будущего соперника в отборочных играх чемпионатов мира началась на десять лет позже. Всего же сборная Мальты 9 раз играла в отборочных кампаниях к мировым форумам. Из них

8 раз «островитяне» занимали последние места в своих группах и единожды – 5-е место в группе из шести участников. Из 72 встреч было проиграно 62, при 8 ничьих и 2 победах. Были повержены Эстония в Таллинне – 1:0 (1994) и Армения в Ереване – 1:0 (2014).

Не изменяет сложившимся традициям сборная Мальты и в нынешнем отборе к ЧМ-2018. Она уступила во всех пяти по­единках первого круга и занимает последнее место в группе.

Рекордсмен по количеству игр (122) за сборную и одновременно ее лучший бомбардир (40 голов) – 36-летний Майкл Мифсуд из «Валлеты».

Тренирует команду итальянский специалист Пьетро Гедин. Что касается состава, то всего четверо исполнителей выступают за пределами страны. Это защитники Мускат («Ареццо», Италия), Магри («Дувр Атлетик», Англия), полузащитник Гэмбин («Лутон Таун», Англия) и форвард Шембри, представляющий высший дивизион Португалии, а именно «Боавишту».

Сейчас в рейтинге ФИФА сборная Мальты занимает 182-е место, в рейтинге УЕФА – 51-е.

И в заключение интересный факт, связанный с командой Мальты. Крупнейшее ее поражение (1:12) от Испании в рамках отбора на Евро-1984 сборная Нидерландов считала договорной игрой. Голландцам для выхода в финальный турнир надо было, чтобы Испания не отыграла разницу в 10 мячей, по которой лидировала Голландия, но испанцам все же удалось совершить, казалось бы, невероятное и попасть на поля Франции, дойдя там до финала. Факт договорной игры доказать не удалось.

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