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02.06.2017 Премьер-лига Вот и завершен футбольный сезон. Как говаривают итальянцы, «конец комедии». Правда, для поклонников «Днепра» и «Волыни» он обернулся трагедией прощания с Премьер-лигой. И ультрас отметили это весьма своеобразно.

МАТЧ в Днепре уже никоим образом не влиял на положение команд в итоговой таблице. Поэтому команды могли играть в охотку, не придавая значения результату. Зато фаны хозяев, наверное, решили оставить о себе неизгладимую память. Перед поединком они устроили пиротехническое шоу, из-за чего арбитр Иван Бондарь дал свисток к началу на пять минут позже.

Игра проходила с переменным успехом, и все-таки на 32-й минуте Артем Довбик вывел днепрян вперед. Такой успех стал поводом для трибун организовать очередное светодымовое представление, длившееся почти семт минут. Арбитр вновь был благосклонен, дав довести тайм до конца.

В перерыве Руслан Ротань старался урезонить фанов, но его усилия успехом не увенчались. Тайм снова начался буйством трибун, и на 48-й минуте, когда одна из петард едва не попала во вратаря гостей Романа Жмурко, терпению Бондаря пришел конец и он прервал матч. Теперь «Днепру, скорее всего, будет засчитано техническое поражение, а стадион и клуб ожидают серьезные санкции.

И вот тут хочется задать вопрос правоохранительным органам и работникам стадиона: как вся эта пиротехника попала на трибуны? Ведь, судя по количеству, ее надо было завозить тележками. Заметим, что это не первый подобный инцидент и всем, кто громогласно ратует за борьбу с хулиганством на трибунах, пора было бы приобрести опыт.

Удивил меня Ротань, который в интервью так прокомментировал поведение фанов: «Их можно понять, у них были свои эмоции». Да простит меня уважаемый мной футболист, но эмоции можно выражать более цивилизованно. И у меня язык не повернется называть этих беспредельщиков почитателями футбола. На стадион они ходят не футбол посмотреть, а себя показать. Причем не с самой приглядной стороны.

К другим главным событиям последнего тура можно отнести выход «Александрии» в Лигу Европы, чему поспособствовала их ничья со вторым составом «Шахтера». А их главный соперник за выход на евроарену «Черноморец» уступил второму составу киевлян. Правда, победный гол те забили только после появления на поле Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука и Сергея Рыбалки. Именно Ярмоленко забил победный гол, став с 15 мячами лучшим бомбардиром чемпи­оната.

После матча стало известно, что Сергей Ребров, с которым киевляне дважды завоевывали «золото», покидает клуб. Имя нового наставника Игорь Суркис пообещал назвать в ближайшее время.

Результаты матчей

32-го тура:

«Сталь» – «Ворскла» 0:0

«Днепр» – «Волынь» -:+

«Карпаты» – «Звезда» 2:1

«Динамо» – «Черноморец» 2:1

«Заря» – «Олимпик» 2:0

«Александрия» – «Шахтер» 1:1

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