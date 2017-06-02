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Выпуск № 62 от 02 июня 2017 г.
 
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Finita la comedia!
02.06.2017

Премьер-лига

Вот и завершен футбольный сезон. Как говаривают итальянцы, «конец комедии». Правда, для поклонников «Днепра» и «Волыни» он обернулся трагедией прощания с Премьер-лигой. И ультрас отметили это весьма своеобразно.


МАТЧ в Днепре уже никоим образом не влиял на положение команд в итоговой таблице. Поэтому команды могли играть в охотку, не придавая значения результату. Зато фаны хозяев, наверное, решили оставить о себе неизгладимую память. Перед поединком они устроили пиротехническое шоу, из-за чего арбитр Иван Бондарь дал свисток к началу на пять минут позже.
Игра проходила с переменным успехом, и все-таки на 32-й минуте Артем Довбик вывел днепрян вперед. Такой успех стал поводом для трибун организовать очередное светодымовое представление, длившееся почти семт минут. Арбитр вновь был благосклонен, дав довести тайм до конца.
В перерыве Руслан Ротань старался урезонить фанов, но его усилия успехом не увенчались. Тайм снова начался буйством трибун, и на 48-й минуте, когда одна из петард едва не попала во вратаря гостей Романа Жмурко, терпению Бондаря пришел конец и он прервал матч. Теперь «Днепру, скорее всего, будет засчитано техническое поражение, а стадион и клуб ожидают серьезные санкции.
И вот тут хочется задать вопрос правоохранительным органам и работникам стадиона: как вся эта пиротехника попала на трибуны? Ведь, судя по количеству, ее надо было завозить тележками. Заметим, что это не первый подобный инцидент и всем, кто громогласно ратует за борьбу с хулиганством на трибунах, пора  было бы приобрести опыт.
Удивил меня Ротань, который в интервью так прокомментировал поведение фанов: «Их можно понять, у них были свои эмоции». Да простит меня уважаемый мной футболист, но эмоции можно выражать более цивилизованно. И у меня язык не повернется называть этих беспредельщиков почитателями футбола. На стадион они ходят не футбол посмотреть, а себя показать. Причем не с самой приглядной стороны.
К другим главным событиям последнего тура можно отнести выход «Александрии» в Лигу Европы, чему поспособствовала их ничья со вторым составом «Шахтера». А их главный соперник за выход на евроарену «Черноморец» уступил второму составу киевлян. Правда, победный гол те забили только после появления на поле Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука и Сергея Рыбалки. Именно Ярмоленко забил победный гол, став с 15 мячами лучшим бомбардиром чемпи­оната.
После матча стало известно, что Сергей Ребров, с которым киевляне дважды завоевывали «золото», покидает клуб. Имя нового наставника Игорь Суркис пообещал назвать в ближайшее время.
Результаты матчей
32-го тура:
«Сталь» – «Ворскла»    0:0
«Днепр» – «Волынь»     -:+
«Карпаты» – «Звезда»    2:1
«Динамо» – «Черноморец»     2:1
«Заря» – «Олимпик»    2:0
«Александрия» – «Шахтер»    1:1

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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