01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г.

Суровые будни

Деиндустриализация, депопуляция и деградация социальной сферы – такие удручающие перспективы вырисовываются перед Украиной, скрасить которые пытаются безвизовым фантиком, приходят к выводу украинские политические эксперты.

В кольце трех «Д»

ПО МНЕНИЮ директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, наиболее болезненные для населения антисоциальные инициативы власть попытается протолкнуть именно в этом году, руководствуясь тактическими соображениями.

«Власть будет реализовывать все наиболее антисоциальные инициативы именно в этом году, чтобы они минимальным образом повлияли на выборы 2019 года. Именно поэтому мы видим пенсионную реформу, стучится в дверь медицинская реформа, на кону вопрос продажи земли. Это будет очень грязный год, когда нас дограбливают в социальном плане», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев полагает, что Украина обречена жить в кольце трех «Д»: деиндустриализации, депопуляции и деградации социальной сферы. По его словам, с остатками промышленного потенциала придется распрощаться, поскольку стране уготована участь аграрной «сверхдержавы», о которой сказал один из послов США в Украине.

«Дальше получаем деградацию социальной сферы. Украинских школьников приговорили к 12 годам патриотического воспитания. Зачем знания, если можно объединить физику, химию и математику в один предмет. Сантехникам, портье, уборщицам глубокие знания не нужны. Зачем заморачиваться на медицину? Нам уже выписали «доктора смерть», лаборантку-рентгенолога из США, которая будет проводить медреформу путем сокращения количества пациентов. И депопуляция. Ударными темпами продолжит вымирать население, пока его число не опустится до приемлемой с точки зрения социал-дарвинизма численности в 20-25 миллионов человек, которых сможет прокормить аграрная «сверхдержава», – предупреждает Золотарев.

Пенсионный обман

ОДНОЙ из наиболее одиозных инициатив стала так называемая пенсионная реформа. Премьер-министр Владимир Гройсман, клятвенно обещавший не поднимать пенсионный возраст, по сути, слова своего не сдержал. Как уже сообщала «РГ», в предложенном правительстве проекте предлагается поднять до 35 лет минимальный страховой стаж, необходимый для получения полноценной пенсии.

«Наше правительство четко выполняет программу превращения Украины в аграрную страну, где нет пенсионеров, а есть рабы, которые работают на плантациях, которым не нужно образование и которым не нужно рожать детей. Умрут – завезут из других стран работников. Почему делается такой вывод? Если будет минимальный стаж 35 лет для выхода на минимальную пенсию, то это значит, что женщина сможет родить только одного ребенка. Если уже двоих, то пенсию она не заработает», – описывает новые пенсионные реалии экономист Всеволод Степанюк.

Он также добавил, что в этом случае проблемой станет и второе высшее образование, получение которого автоматически увеличит срок для получения пенсионного стажа.

«Хочу сказать, что во многих старых странах ЕС из числа так называемых основателей минимальный стаж для выхода на пенсию составляет пять лет. Это, чтобы вы понимали, в какой ЕС мы идем. Мы идем не в ЕС, а в Африку образца 50-х годов, где торговали рабами, работавшими на плантациях. Эта реформа стопроцентно приведет к эмиграции трудоспособного населения и вымиранию тех, кому уже эмигрировать поздновато», – приходит к выводу экономист.

Грустное возвращение в Европу

НЕУДИВИТЕЛЬНО, что в этих условиях власть старается протолкнуть наиболее болезненные реформы именно сейчас, надеясь, что проблемы каким-то образом рассосутся до выборов. Фактически у власти не получается отчитаться о выполнении своих обещаний, щедро раздаваемых после Майдана. Единственное исключение – так называемый безвизовый режим с ЕС. Правда, в официальных документах Евросоюза о безвизовом режиме с Украиной нет ни слова. Да и не могло быть, поскольку мы получили лишь либерализацию визового режима, позволяющую раз в полгода совершить туристическую поездку в шенгенскую зону, что само по себе в принципе неплохо, особенно для тех, кто имеет возможность позволить себе зарубежную поездку.

Но на «возвращение в Европу», о котором поспешил заявить Петр Алексеевич, так называемый «безвиз» явно не тянет, говорит политолог Павел Рудяков.

«Я представил себе, что где-то бродил, возвращаюсь в свой дом, а на входе жена говорит: «Сколько у тебя денег? Ты на какой срок вернулся домой, на два дня? Тогда покажи деньги». Ты пытаешься объяснить, что вернулся домой, а она тебе: «Какой у тебя паспорт, биометрический или нет?», – провел аналогию Рудяков. – Грустное получается возвращение – как будто ты из тюрьмы вернулся и нужно по-новому себя легитимизировать».