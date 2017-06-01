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01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г. Мысли о празднике Этот лозунг в прежние годы был наполнен реальным смыслом, конкретными делами, заботой о детях. А сейчас? ПЕРВОГО июня, начиная с 1950 года, по инициативе Международной демократической федерации женщин, весь мир отмечает Международный день защиты детей. В Советском Союзе даже без этого праздника дети находились под защитой государства, были самым привилегированным классом.

Настало лето, и самое время вспомнить, как отдыхали на летних каникулах школьники при «проклятых коммуняках». Путевка в пионерлагерь на месяц стоила тогда от 10 до 15 рублей, остальную стоимость доплачивал профсоюз. При средней зарплате по стране 185 рублей в 70-е годы практически любая семья могла отправить ребенка на отдых в пионерлагерь. Сейчас путевка в летний детский лагерь на две недели стоит в среднем от 6500 до 8500 гривен при средней месячной зарплате по Киевской области 6990 гривен, а по Тернопольской, для сравнения, 5150 гривен. Так что далеко не каждая семья может отправить детей на отдых. Вот и слоняются по пыльным загазованным улицам тысячи девчонок и мальчишек « в поисках приключений».

По словам народного депутата Юрия Павленко, на улице постоянно живут более трех тысяч беспризорных детей, которые нигде не учатся, не имеют своего дома. Если ситуация не изменится, считает он, количество малолетних бомжей может вырасти до уровня 90-х. Тогда десятки тысяч несовершеннолетних бродяг жили на улице.

Гражданская война на востоке страны осиротила тысячи детей, отобрала у них родителей, школу, детство, будущее. В криминальных новостях то и дело появляются сообщения о детях, ставших жертвами преступников, которые заставляют девочек и мальчиков сниматься в порнофильмах, заниматься проституцией, а нередко вообще «разбирают» детей на органы для трансплантации.

Дикий, бесчеловечный, волчий капитализм наполнил лозунг «проклятых коммуняк» совсем иным смыслом. Теперь правильно говорить не «Все лучшее детям», а «Все лучшее детям олигархов!» – так будет по-современному.

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