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Главная / НОВОСТИ МИРА / Скандальные смотрины Трампа на европейских подмостках

01.06.2017 Европереполох Практически вся предыдущая неделя была посвящена пребыванию семейства Трампов в Европе. То Дональд кого-то оттолкнул, кому-то не подал руки, то на кого-то не так посмотрел. Постоянно стремилась отличиться нарушением дипломатического этикета и его жена Мелания.

ОСНОВНОЙ мизансценой для контактов, определения общих интересов и разногласий стал «ознакомительный» саммит НАТО. Опасаясь крутого нрава американского президента и его излишних «симпатий» к Брюсселю, который он считает адской дырой, власти из подтяжек выпрыгивали, чтобы роскошь приема превзошла все мыслимые представления о ее пределах. На его полях и кулуарных полянках впервые встретились Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон.

При этом не обошлось без жестких жестов и демаршей. Чтобы сохранить место в первом ряду, Лондон заявил, что больше не будет делиться с Вашингтоном данными о расследовании теракта в Манчестере, объявив причиной утечки секретных данных в американские СМИ.

Нового главу Франции Трамп принимал в резиденции американского посольства, где он и остановился. Макрон приехал к нему без супруги, сильно нервничая перед началом встречи. Тем не менее такой прием для него показался высокой честью, и на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября воодушевленный Макрон хотел занять место рядом с Трампом. Но тот отправил его во второй ряд, где французский президент продолжил улыбаться как ни в чем не бывало. И в дальнейшем Макрон тенью следовал за Трампом, как бы показывая, что готов во всем следовать курсу США.



ВО ВРЕМЯ своего выступления лидер США уделил основное внимание угрозе исламистов и коллективной ответственности. «Представители НАТО должны, наконец, начать платить справедливые взносы и исполнять свои финансовые обязательства. Но 23 из 28 входящих в альянс стран все еще не выделяют необходимые суммы, которые они должны платить за свою оборону. Это несправедливо по отношению к гражданам и налогоплательщикам Соединенных Штатов. Взнос в размере двух процентов от ВВП страны – это тот абсолютный минимум, который необходим нам для отражения сегодняшних очень серьезных и ужасных угроз», – подчеркнул Трамп.

Традиционно на саммите НАТО досталось на орехи и России, которую американский президент назвал главной угрозой. О ней, горемычной, вспоминалось и на переговорах с главой Евросовета. «Я не уверен на 100 процентов, что сегодня мы можем сказать – под словом «мы» я имею ввиду себя и господина президента США – что у нас есть общая позиция, общее мнение о России», – с укором заметил Дональд Туск, председатель Европейского совета, для которого как для поляка Россия представляет куда большую угрозу, чем для американцев.

Двум суперперсонам не удалось найти общий язык ни при обсуждении вопросов торговли и климата. Туск еще до избрания Трампа пренебрежительно писал про кандидата в президенты в Twitter, что, мол, и одного Дональда хватит. Наконец, встретившись лицом к лицу, Туск неловко пытался отшутиться: «Вы знаете, господин президент, у нас в Евросоюзе два президента. – Я знаю».



ЯВНО нервничал перед встречей и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В завершение он с готовностью пообещал, что страны альянса непременно присоединятся к международной коалиции по борьбе с терроризмом, источником которого в Белом доме теперь называют Иран.

Накануне саммита депутат парламента Кувейта Дашти Абдульхамид открыто обвинял Соединенные Штаты: «ИГИЛ, ан-Нусра, Аль-Каида – это они их создали – ЦРУ и британская разведка, а теперь они пытаются сделать нового врага для жителей персидских стран. Они хотят развязать четвертую войну на Ближнем Востоке, на этот раз против Ирана, чтобы поддерживать свой военно-промышленный комплекс, готовятся сеять смуту и хаос».



ЕЩЕ пару слов про места в рядах. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверенной поступью вел лидеров стран НАТО к месту встречи. Неожиданно в задних рядах началась суматоха. Это Трамп в своей типичной манере, протискиваясь вперед, грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы занять достойное его место в первом ряду.

На видеозаписи этого момента, которая появилась в Twitter, Маркович был явно крайне обескуражен поведением Трампа. Черногория официально присоединится к военному блоку НАТО

5 июня. Безопасности крошечной Черногории фактически ничто не угрожает, и ее присоединение к НАТО направлено исключительно на агрессивное расширение альянса.



КАК сообщило агентство CBS News, премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что даже не заметил, как президент США оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе.

Даже наоборот: «сегодня у меня была прекрасная возможность лично поблагодарить президента Трампа за его поддер­жку и быструю ратификацию сенатом протокола о вступлении Черногории в НАТО, за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в Альянс и за развитие наших двухсторонних отношений».

Такие верные и покладистые вассалы (как и украинские), для которых любая вода – божия роса и которые готовы самоубиться по первому требованию Вашингтона или Брюсселя, очень нужны НАТО.



ЕДИНСТВЕННАЯ дама, которая осмелилась выразить свое мнение, была канцлер Германии. Но это тема отдельного разговора.



По сообщениям информагентств.

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