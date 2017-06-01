01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г.

Политдозор

Anne de Russie

КАКОЙ сыр-бор начался в Украине, когда во время визита в Париж президент Путин заявил, что история отношений России с Францией берет начало еще со времен Киевской Руси, когда дочь князя Ярослава Анна стала французской королевой. Мне кажется, что ВВП сказал это специально, чтобы подразнить, как он выражается, «украинских партнеров». И он не ошибся. Такой поднялся вой и скулеж, что любо-дорого слышать и читать!

Не кто-нибудь из ура-патриотов, а официальное лицо, глава МИДа Украины Павел Климкин написал на своей страничке в «Твиттере»: «Проблема даже не в том, что Россия пытается «присвоить» Анну Ярославну, а в том, что действительно считает Анну Киевскую русской. Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений».

Понятно, «проблема даже не в том, что…», проблема в Климкине. Он опять попал пальцем в небо. По всем законам и предписаниям, принятым в современной украинской историографии, Пушкина надо считать эфиопом. А чтобы ввести его в украинцы, надо, чтобы проф-ф-фесор Бебик создал теорию, согласно которой эфиопы – это древние укры.

А в Интернете начался такой стеб, такая вакханалия остроумия, какой лично я давно не читывал. Приведу любезным соотечественникам отдельные места из отзывов на кровную украинскую обиду.

Цитирую. «Анна Ярославна – точно русская, потому что не говорила на мове, ее Библия, которую она взяла с собой во Францию, тоже была написана не на мове, одевалась она как русская, не напяливала себе на голову венки с лентами, как это делают украинки. Не напялила на Генриха I вышиванку и не отплясывала с ним гопак». «КУПЛЮ СРОЧНО И ОЧЕНЬ ДОРОГО: монеты Украины X-XIX веков – дорого!!! А также монеты Великой Украины до н.э. – очень дорого!!! Куплю дорого документ с национальностью – УКРАИНЕЦ до 1917 года!!!» «Немедленно добавить в базу «Миротворца» Нестора Летописца».

Стеб, конечно, но «сказка – ложь, да в ней намек, добру молодцу урок». Добры молодцы из Украины, получив независимость, сразу разработали свое видение истории: Киевская Русь была на самом деле «Русью-Украиной», а «азиатская Московия украла название у европейской Руси». Одна из многочисленных душевно больных депутаток даже предлагала принять Верховной Раде специальный закон, переименовывающий на законодательном украинском уровне Россию в Московию. Пока не приняли. Но могут.

Обратимся к истории, существовавшей задолго до Украины и подаренной ей независимости. Анна была дочерью шведского короля, а ее папа – Рюрикович, сиречь варяг. Чистая украинка! До княжения в Киеве Ярослав также был князем Ростовским и Новгородским, а его отец, Владимир Святославович, захватил власть в Киеве, будучи князем Новгорода. А Мудрым его прозвали за то, что был он действительно мудрым дипломатом. Вот у кого Климкину бы поучиться, если он на это способен. Ярослав Мудрый выдал сестру замуж за польского короля. Дочерей: Анастасию – за венгерского короля, Елизавету – за норвежского, Анну – за французского. Сыновей женил: Изяслава – на польской королевне, Святослава – на немецкой графине и лишь Всеволода на дочери Константина Мономаха. Крепил, так сказать, международные связи самым доступным по тем временам способом.

Я не раз обращал внимание на сезонную периодичность вспышек историко-шизофренических истерик в Украине. Вне зависимости от заявления Путина дал интервью журналу «Країна» заслуженный художник Украины Петр Антип. Он сразу заявил, что заранее знал о начале бунта в Украине именно в восточных регионах, поскольку интересуется историей, литературой и философией. И вот его «видение», почерпнутое из интереса: «Все наши соседи круто шли вверх, когда были с нами вместе. С нами поднялись хазары, Литовское государство, Речь Посполитая, Россия. Русским мы дали все: князей, грамотность, архитектуру, живопись, литературу. Когда решили с ними прощаться, у них началась паника».

В утверждениях Антипа нет ничего нового, кроме хазар, которые «круто шли вверх, когда были с нами вместе». Тут уж малограмотность просто выпирает. Хазарский каганат «с нами вместе» прославился тем, что обложил Киевскую Русь данью. Интересное это было государство – управляли им евреи, купцы-радхониты, а войско состояло из остатков древних тюрок. Хазары как таковые были полурабами. А разбил до полного уничтожения Хазарский каганат киевский князь Святослав.

А вот относительно того, что у русских началась паника, когда украинцы «решили с ними расстаться», тут Антип уел всех, о чем я расскажу ниже.

Аграрный хутор с избыточным населением

ЗАГОЛОВОК не я придумал. Это утверждение экс-министра экономики Виктора Суслова на канале «112». «Украина становится аграрной страной с четко выраженной специализацией на производстве сельскохозяйственного сырья. В остальном, я думаю, здесь и лежит перспектива страны. Единственное, что обнаруживается факт аграрного перенаселения. У нас избыточное население, потому что в развитых странах сельское хозяйство дает работу только нескольким процентам населения. То же самое будет и в Украине. Поэтому деиндустриализация и свертывание промышленности создают в Украине огромный избыток граждан», – сказал Суслов.

И не думайте, соотечественники, что он сказал нечто неизвестное. Еще несколько лет тому назад в докладах европейцев напрямую говорилось, что Украине достаточно иметь 8-10 миллионов населения. Именно столько смогут прокормиться, работая в агрокорпорациях, которые, конечно же, будут принадлежать Западу. Судя по темпам «руинизации», лет через 10 как раз такое количество и останется.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.