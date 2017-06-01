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Около 3/4 краж и ограблений в Украине совершают несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет. За последние месяцы малолетние преступники все чаще используют оружие: если в январе-марте 2016 года таких происшествий зафиксировано два, то в первую декаду нынешнего – 13.





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01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г. УКРАИНА • Подписан приказ о призыве офицерского запаса на военную службу сроком на 18 месяцев, пищет «Интерфакс-Украина». Это касается граждан страны в возрасте до 43 лет, окончивших военную кафедру вузов. При этом замначальника Генштаба Вооруженных сил Артур Артеменко утверждает: офицеров запаса не отправят в зону антитеррористической операции, если они лично не подпишут контракт и лично не согласятся на службу в АТО.

• Во Львове несколько десятков молодых людей, называвших себя активистами партий «Свобода» и «Национальный корпус», а также представители «Правого сектора» и других движений ворвались в здание областного совета и сорвали заседание сессии, сообщило агентство «Українські новини». Они требовали, чтобы совет принял обращение к киевским властям о принятии закона об амнистии для участников антитеррористической операции, осужденных украинскими судами или находящихся под следствием.

• Более 50 процентов акций ОАО «Ровносельмаш», одного из крупнейших предприятий Украины по производству сельскохозяйственной техники, купит гражданин США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета, сообщает сайт novostimira.com.ua. В 2016 году предприятие по сравнению с 2015-м увеличило чистый доход почти вдвое – до 7 500 000 гривен.

• Количество погибших в Донбассе гражданских лиц за год увеличилось на 120 процентов, сказал Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, это результат продолжающегося использования тяжелого вооружения и затягивания разминирования, пишет «Интерфакс-запад».

• Импорт газа в Украину в целом уменьшился по сравнению с 2015 годом на 32,7 процента. Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции «Голос столицы» отметил: «Два фактора ключевых, которые повлияли на падение объемов импорта, помимо потери территорий и конфликта на востоке страны. Первый фактор – это обвал, падение промышленности, которая являлась основным потребителем импортного газа. И второй – это тарифы. То есть люди начинают уходить от газа, банально переходить на дрова, искать альтернативу». ЗА РУБЕЖОМ

• В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв автомобиля возле посольства Германии, сообщает Reuters. Министерство внутренних дел страны заявило о том, что

80 человек убиты, 320 ранены. Взрыв назвали самой серьезной атакой за последние месяцы. Сообщается, что в этом районе также находятся несколько других важных объектов, офисов и посольств, поэтому трудно назвать точную цель. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

• Жертвами шквального ветра в Москве и Московской области, по последним данным, стали 16 человек, пишет «Интерфакс». Всего в московском регионе пострадали порядка 200 человек. Порывы ветра в столице по своей силе превзошли ожидания метеорологов и в действительности достигали местами 32 метра в секунду,

• США провели ипытания новейшей системы противоракетной обороны, передает Reuters. Запущенная с базы в Калифорнии ракета-перехватчик успешно поразила ракету-цель, которая была выпущена с Маршалловых островов в Тихом океане, сообщили в Пентагоне. • В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв автомобиля возле посольства Германии, сообщает Reuters. Министерство внутренних дел страны заявило о том, что80 человек убиты, 320 ранены. Взрыв назвали самой серьезной атакой за последние месяцы. Сообщается, что в этом районе также находятся несколько других важных объектов, офисов и посольств, поэтому трудно назвать точную цель. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.• Жертвами шквального ветра в Москве и Московской области, по последним данным, стали 16 человек, пишет «Интерфакс». Всего в московском регионе пострадали порядка 200 человек. Порывы ветра в столице по своей силе превзошли ожидания метеорологов и в действительности достигали местами 32 метра в секунду,• США провели ипытания новейшей системы противоракетной обороны, передает Reuters. Запущенная с базы в Калифорнии ракета-перехватчик успешно поразила ракету-цель, которая была выпущена с Маршалловых островов в Тихом океане, сообщили в Пентагоне.

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