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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Рельсы служат не для вагонов…

01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г. …а для «выправления» извилин сбрендивших управленцев Логистика абсурда



Такая ассоциация возникла после появления информации, что руководство украинской железнодорожной компании «Укрзалізниця» с 18 мая текущего года запретило перемещение по территории Украины всех грузовых вагонов российских предприятий, а также их погрузку.



ИЗ текста опубликованной на сайте компании информации, под запрет попали ЗАО «Нефтетранссервис», ООО «СГ-транс» и его филиалы, ООО «Рейл-1520 Сервис», ОА «Сбербанк Лизинг», ЗАО «Промтранс­инвест», ОАО «Астон», ООО «Грузовая компания». Напомним, что с осени 2016 года по территории Украины запрещена перевозка железнодорожных цистерн указанных российских владельцев.

В связи с введением санкций против компаний РФ из Украины могут быть выведены несколько тысяч российских грузовых вагонов.

Но, видимо, не все извилины в мозгах успели обрести стройную параллельность, и «Укрзалізниця» все-таки, на всякий случай, предупреждает о рисках от вывода из Украины российских вагонов.

Об этом 23 мая председатель правления ПАО «Укрзалізниця» Войцех Бальчун сообщил во время пресс-конференции во Львове. Совмещая железнотворческую деятельность в качестве рок-музыканта с должностью на упомянутой «залізниці», этот пан привык извлекать сотрясающие внутренности звуки только из струн. На бюрократической ниве он выражается более сдержанно и загадочно, подтвердив сентенцию о новом достаточно серьезном вызове для украинской железной дороги.

При этом он отметил, что «Укрзалізниця» уважает решение СНБО о введении санкций, но готовит вывод относительно возможных рисков. «Будем представлять его на правительственном уровне», – добавил Бальчун, как бы заранее умывая руки.

Можем себе только гипотетически представить масштабы убытков, если, по словам неувядающего рок-музыканта, речь идет о потере для перевозчиков 41 миллиона тонн. А ведь это не разовая потеря, это убыток на многие годы, имеющий тенденцию к стремительному увеличению. На нынешнем рынке, если ты что потерял, то охотников присвоить результаты твоего головотяпства найдется несметное полчище.

На это и намекнул глава-наемник, для которого интересы Польши всегда были превыше всех других: «Но рынок настолько непредсказуем, что то, что мы тут потеряем, в другом месте можем получить. Поэтому нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы инвестировать в новые вагоны».



ЭТО прерогатива выходцев с Запада: если ты теряешь в одном, ищи выгоду в другом. Нашим патриотично воспитанным руководителям-кудесникам свойственна обратная логика – «компенсировать» одну масштабную потерю убытком в сотни, а то и тысячи раз превышающим предыдущую.

Примерно в те же числа мая в Киеве состоялось Шестое заседание украинско-французской Рабочей группы по вопросам транспорта. В ходе упомянутого заседания стороны обсудили состояние и перспективы развития украинско-французского сотрудничества в области транспорта и инфраструктуры.

А перспективы эти в самом деле просто умопомрачительные. «Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине». Заметим, что колея будет не расширяться, что было бы логично при увеличении грузопотока, а сужаться в соответствии с западными стандартами.



СОВЕРШИМ небольшой экскурс в историю. Готовясь к нападению на СССР, немецкие специалисты во второй половине 1930-х годов разрабатывали проекты небывало быстрых, невиданных еще поездов. Сверхширокие железнодорожные магистрали должны были связать ключевые точки «Великого германского рейха», в том числе и те, что еще только предстояло завоевать. По их трехметровой колее в гигантских двухэтажных поездах, каждый из которых был способен вместить несколько тысяч человек, на восток, для освоения нового «жизненного пространства», должны были отправиться немецкие колонисты. Естественно, не с пустыми руками, а с гигантскими грузами.

В 1937 году немецкий инженер Гюнтер Винс разработал проект железной дороги нового типа. Для радикального повышения ее пропускной способности и скоростей поездов предполагалось использование сверхширокой колеи. «Тысячелетнему рейху» была совершенно необходима и достойная его транспортная сеть. И если с автобанами все уже было более или менее ясно, то железные дороги нуждались в коренном преобразовании. Проект получил название Breitspurbahn («Ширококолейная железная дорога»). В окончательном варианте, выдвинутом Гюнтером Винсом в мае 1943 года, предполагалось связать крупнейшие города Германии и завоеванных в ходе «Натиска на восток» территорий невиданными еще стальными магистралями, ширина которых составляла 3 метра (напомним, европейским стандартом были 1435 мм). Для стратегического освоения «жизненного пространства» выбирался восточный маршрут – трасса из Гамбурга через Берлин, на Вроцлав, Львов, Киев и до Ростова-на-Дону. В дальнейшем предполагалось ее продление до Сталинграда и нефтяного Баку и строительство новой линии от Бреслау (Вроцлава) через Варшаву на Москву и Ленинград, причем Минск намечалось сделать крупным железнодорожным узлом. На этих линиях благодаря использованию сверхширокой колеи предполагалось развивать скорость 200-250 км/ч для пассажирских поездов и 100-115 км/ч для грузовых. Последние должны были вывозить на территорию Германии награбленные богатства с Lebensraum.



МЫШЛЕНИЕ нынешних колонистов куда более убого по сравнению с гитлеровскими аппетитами. Европа в лице французов, видимо, выигравших тендер в Брюсселе, навязывает Украине колею в 1435 мм. Какие несметные убытки понесет при этом украинская сторона, их вовсе не волнует.

О том, каким образом подобная «модернизация» скажется на железных дорогах Украины, эксплуатационная длина которых в 1987 году составляла 22,7 тысячи километров, расскажем в следующей публикации.

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