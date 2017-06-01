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01.06.2017 Статистика знает все Знакомясь с международными рейтингами, испытываю ставшее уже сакраментальным чувство «За державу обидно». Вновь испытать его заставили два новых исследования.

ЭКСПЕРТЫ Всемирного экономического форума в рамках доклада Global Travel and Tourism определили самые безопасные страны мира в 2017 году.

Первое место в рейтинге заняла Финляндия. Но второй строчке расположились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на третьей – Исландия, которую считают одной из самых красивых стран в мире.

Примечательно, что большинство мест в верхней части рейтинга заняли европейские страны.

Что касается неньки, то она на 127-м месте, буквально на «несколько сантиметров» опередив Йемен, Нигерию и Пакистан.

Россия впереди Украины, но тоже не вошла даже в сотню самых безопасных стран, заняв 109-е место.

Великобритания, которую в последнее время потрясли два террористических акта – в Лондоне и в Манчестере, на 78-м месте. Еще ниже США – 84-е место.

А самыми опасными странами признаны Северная Корея, Ирак и Афганистан.

Честно говоря, второе место ОАЭ в рейтинге Всемирного экономического форума выглядит довольно неожиданно, особенно если учесть географическое положение страны. Все-таки Ближний Восток на сегодня один из самых нестабильных регионов мира.

Такое достижение ОАЭ нашло свое отражение в рейтинге исследовательского портала Numbeo, в котором по индексу преступности определены самые безопасные города в мире. Всего в списке 378 городов. Как поясняют представители портала, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов.

Итак, самыми безопасным местом для жизни на начало 2017 года названа столица ОАЭ Абу-Даби (15,51), на втором месте – немецкий город Мюнхен (15,72), третьим оказался Тайбэй (15,76) на острове Тайвань. За ними следуют швейцарский Базель (15,82), датский Орхус (16,01), немецкий Гейдельберг (16,36).

Всего 20 городов имеют индекс преступности менее 20 баллов. Из постсоветских городов в эту двадцатку входит столица Грузии Тбилиси, занимающая 19-е место.

В рейтинге Numbeo большинство безопасных городов находится в Европе. Хотя и тут есть криминальные авторитеты.

Самым опасным городом назван Неаполь в Италии (криминальный индекс 61,33), на втором месте, как ни странно, шведский Мальме (60,99) , на третьем – французский Марсель (59,86), а на четвертом столица итальянской мафии Катания (59,67).

А как обстоят дела в Украине?

И тут мы не лыком шиты. Харьков вошел в первую десятку списка – эксперты выделили ему 9-е место (криминальный индекс 52,46). На результат повлиял высокий уровень коррупции, рост преступности на протяжении трех лет, торговля наркотиками и кражи. Однако составители отмечают, что уровень безопасности человека, передвигающегося по городу в одиночку днем, довольно высокий – 71,77, но ночью он существенно снижается – 37,90. Киев оказался на 14-й позиции (50,05).

В мировом рейтинге «достижения» наших городов не столь впечатляющие – 113-е и 134-е место соответственно. Кстати, в наиболее свежем апрельском рейтинге Numbeo Харьков с Киевом поменялись местами – нынешняя столица Украины на 120-м месте, а первая столица – на 124-м. Остальных украинских городов в рейтинге нет и не потому, что в них все тихо и спокойно. Просто эксперты Numbeo не удосужились их просчитать.

А самым опасным городом мира признана столица Венесуэлы Каракас с индексом 86,61 балла. За ним следуют Сан-Педро-Сула (Гондурас) (85,59) и южноафриканский Питермарицбург (84,23).

На их фоне мы еще не так печально выглядим.

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