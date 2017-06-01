01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г.

Сельские страдания

Мало украинским аграриям внутренних врагов, заседающих в удобных креслах, так еще в этом году активизировались внешние.

Нечисть полевая

ГОСУДАРСТВЕННАЯ служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказала о фитосанитарном состоянии посевов сельскохозяйственных культур в Украине по состоянию на 26 мая 2017 года.

Повсюду площади зерновых колосовых культур заселены клопом вредной черепашки. Им уже повреждено до 5 процентов растений, а теперь происходит возрождение личинок.

В посевах озимых зерновых продолжают развитие хлебные пиявицы, злаковые тли и трипсы.

До 14 процентов яровых атакованы злаковыми мухами, хлебными блошками и пиявками.

В посевах озимых и яровых продолжается развитие болезней, чему способствуют дожди. В посевах озимой пшеницы больше распространен септориоз и мучнистая роса, а в посевах яровых – гельминтоспориоз.

В посевах овса отмечается поражение растений красно-бурой пятнистостью.

Посевы кукурузы повсеместно заселяют шведские мухи злаковые блошки и тли, повредившие до девяти процентов растений.

В посевах сахарной свеклы развиваются долгоносики. Краевые полосы посевов повреждает листовая свекольная тля (до 20процентов), корнеед (поражено до четырех процентов растений).

В посевах озимого рапса «столуются» личинки капустной стручковой галлицы и капустной тли. Личинками рапсового цветоеда повреждена пятая часть растений. Ярому рапсу вредят блошки, тли, клопы. Треть озимого рапса поражена пероноспорозом, альтернариозом и фомозом.

До 15 процентов растений подсолнечника вредят различные виды долгоносика и тли.

Не щадит долгоносик и посевы сои и гороха, в чем ему «помогают» другие вредители и болезни. Зараженность ими составляет от 2 до 35 процентов, в зависимости от области. Наиболее неблагоприятное положение в Киевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

На люцерне только клубеньковым долгоносиком повреждено 17-20 процентов растений. Жируют на культуре и другие вредители. А во Львовской и Полтавской областях бурой листовой пятнистостью поражено 9-14 процентов растений.

От 10 до 65 процентов посадок картофеля и частично томатов заселены колорадским жуком. На 2-12 процентах капусты развиваются крестоцветные блошки, тли, капустная муха, гусеницы капустной белянки, травоядные клопы.

Вредители и болезни не обошли стороной и другие агрокультуры.

Повсюду в садах продолжается лет яблонной плодожорки и ее яйцекладка. Также вредят тли, щитовки, клещи, которыми повреждено уже до 40 процентов листьев.

На семечковых культурах мучнистой росой и паршой заражено до 30 процентов деревьев и до

16 процентов побегов.

Аграрии защищают насаждения от вредителей и болезней разрешенными пестицидами, хотя есть определенные проблемы. Это и неполная обеспеченность рынка средствами защиты (СЗР), и низкая платежеспособность многих хозяйств. Поэтому некоторые вынуждены приобретать СЗР на черном рынке, который эксперты Европейской ассоциация СЗР оценивают на уровне 15-25 процентов от легального рынка.

Испытание холодом не выдержали

МИНИСТЕРСТВО аграрной политики и продовольствия на основе данных, поступивших от структурных подразделений агропромышленного раз­вития облгосадминистраций, из-за весенних заморозков сократило прогноз урожая ягод и фруктов в Украине на 29 процентов – с 2 473 тысяч до 1 755 тысяч тонн.

Отмечается, что наибольший вред морозы причинили косточковым культурам (вишня, черешня, абрикос, персик, слива), прогноз урожая которых сокращен на 39 процентов.

В частности, больше всего пострадали абрикосы, персики и нектарины. «Планируется собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9,7 тысячи тонн персика и нектарина (против ранее ожидаемых 71 тысячи тонн и 18 тысяч тонн соответственно)», – сообщила пресс-служба министерства.

Наименьший вред майские морозы причинили винограду, прогноз урожая которого сокращен на 18 процентов – с 380 тысяч тонн до 333 тысяч тонн.