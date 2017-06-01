01.06.2017

Экономика

Года полтора назад промышленность Украины стала оправляться от Майдана и первых действий правительства в кропотливой работе деиндустриализации страны. Реальный рост после небывалого за всю историю Украины падения составил 1-1,5 процента. Официальная статистика даже говорила о шести процентах. По сравнению с обвалом, который произошел в 2014–2015 годах, это не много, но хоть что-то.

Плановое самоубийство экономики

СМИРИТЬСЯ с тем, что Украина не станет в ближайшее время аграрной сверхдержавой, но сохранит хоть минимальный промышленный потенциал, ликвидационная команда украинского менеджмента не могла, и дав вволю покуролесить активистам-блокаторам, обрезала экономические связи с мятежным Донбассом. Тем самым убили сразу двух зайцев, ухудшив жизнь своим согражданам на неподконтрольных территориях, которых так рвется «освободить», и заодно произвели «контрольный» в собственную промышленность, особенно в горнорудную и металлургическую отрасли, еще остававшихся конкурентоспособными. После энергетического кризиса зимы пошел уже вполне спокойный процесс дальнейшего уничтожения экономики.

Так, только за апрель 2017 года индекс промышленного производства упал на 6,1 процента по сравнению с прошлым годом. В марте и феврале этого года тоже было падение. Хотя в январе 2017-го до блокады Донбасса официальная статистика фиксировала рост индекса промышленного производства в 5,6 процента. Наибольшее падение было зафиксировано: в добыче угля (минус 22 процента), производстве чугуна (минус 28,7 процента), стали (минус 8,2 процента), полуфабрикатов из стали (минус 40 процентов), проката черных металлов (минус 25 процентов).

Даже относительно стабильное предприятие Днепропетровской области «Укр­кокс» (Днепр) в апреле выпустило 744 тысячи тонн кокса, хотя в предыдущем месяце – 773 тысячи тонн.

При этом задолженность по выплате заработной платы в апреле 2017 года выросла на 5,6 процента по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2,185 миллиарда гривен.

В марте под угрозой полной остановки был ПАО «Днепровский металлургический комбинат». А в конце февраля корпорация «Индустриальный союз Донбасса» заявила о прекращении производства металлопродукции, кокса и электроэнергии на своих предприятиях в Алчевске. Сам совладелец ИСД в комментариях украинским СМИ по поводу общего состояния производств страны уже, кажется, подвел черту под украинской промышленностью словами: «Из этой ситуации нужно выходить только с серьезной программой, предусматрива­ющей ежегодный 10-процентный рост ВВП Украины на протяжении 10-15 лет. Все, что меньше, – это отложенный дефолт».

В конце концов «Днепровский металлургический комбинат» (ДМК), ранее входящий в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса», был продан холдингу «Метинвест» Рината Ахметова. На том и порешили, хорошо что не порезали на металлолом, как это происходило ранее со многими другими предприятиями Украины.

В то же время акционеры ПАО Никопольский южнотрубный завод (НПТЗ, Днепропетровская обл.) Пинчука, уже ликвидировали свое предприятие. Решение о ликвидации принято на общем собрании акционеров 19 мая. Перед ликвидацией основным видом деятельности предприятия являлась сдача в аренду помещений и оборудования, которые ему принадлежат.

Когда терять нечего

ПРИ такой ситуации рабочие тоже стали понимать, что терять им уже нечего кроме своих цепей, и на предприятиях, которые пока не загнулись, идя навстречу пожеланиям правящей партии, уже ширится рабочее движение.

Так, горняки шахты «Сухая Балка» в Кривом Роге на Днепропетровщине после смены остались под землей на глубине более 1300 метров, требуя повышения заработной платы. Об этом сообщал в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец. Поддержать басту­ющих шахтеров вышли их жены и дети, перекрыв подъездные железнодорожные пути.

Такие решительные действия возымели успех. После долгих торгов с администрацией и собственником требования рабочих были частично удовлетворены. На ПАО «Евраз Сухая Балка» между администрацией и профсоюзами было достигнуто соглашение, которое подписали гендиректор Батареев и председатели первичек – Барабашук (НПГУ) и Счастливый (ПМГУ). По этому соглашению тарифные ставки и оклады работников будут повышены на 20 процентов.

К забастовке рабочих ПАО «Евраз Сухая Балка» присоединились и рабочие ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», где положение с оплатой труда еще хуже: рабочие сталелитейных производств получают менее пяти тысяч гривен. Там тоже акция рабочих не прошла даром. Директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон объявил о повышении заработной платы рабочих предприятия до 70 процентов по опреленной схеме. При зарплате менее пяти тысяч гривен было обещано повышение на 60-70 процентов, при зарплате от пяти до шести тысяч гривен – на 40 процентов, от шести до семи тысяч гривен – на 35 процентов. У тех, кто получал семь-восемь тысяч гривен, доходы должны увеличиться на 30 процентов, а заработки в восемь-девять тысяч гривен возрастут на 25 процентов.

Возможно, именно такая ситуация, когда государство практически бросило на произвол судьбы свою промышленность, а заодно и ее владельцев, и дает шанс рабочим отстоять свои права. Это, пожалуй, единственный положительный фактор в той ужасной ситуации, в которой оказалась промышленность Украины. С другой стороны, если падение производства продолжится, рабочим будет уже бессмысленно бороться за свои права ввиду ликвидации самого объекта трудовых споров – самих предприятий вместе с рабочими местами.