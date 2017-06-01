01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г.

Вокруг футбола

Часто, отслеживая сообщения о футболе в других странах, ловлю себя на мысли: у нас бы так.

Звезд воспитаем в своей стране

ОДНА из проблем украинской сборной – ограниченный выбор высококлассных игроков. В немалой степени этому способствует увлечение ведущих клубов легионерами, а также бедственное положение детско-юношеского футбола из-за отсутствия финансовой поддержки государства.

Воспитание молодых переложено в основном на плечи владельцев клубов и отдельных меценатов, и на щедрой талантами украинской почве появляются звездочки. Но потом они зачастую тускнеют, не имея надлежащей игровой практики из-за отсидки на скамейке запасных.

Впрочем, в последнее время из-за обнищания отечественных клубов легионеров в них становится меньше. Но и это не панацея для повышения мастерства украинских футболистов, ведь снижается общий уровень футбола.

А в Китае, где всерьез взялись за развитие национального футбола, нашли интересную форму для воспитания талантов.

Начали с проверенного метода – приглашения иностранных звезд первой величины. Благо за ценой в Поднебесной могут не постоять. И тут проявилась та же проблема, что и у нас – свои игроки списываются в запас.

Выход из положения оказался оригинальным. В Китае подняли налоги на трансферы иностранных футболистов. Теперь клубы, не являющиеся прибыльными, будут платить налог за входящие трансферы зарубежных футболистов, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Китая.

Правило предусматривает налог в размере 100 процентов от стоимости иностранного игрока. Его введут в действие в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто с 19 июня по 14 июля.

Китайское правительство собирается направить эти деньги на развитие детско-юношеского футбола и поддержку разнообразных проектов, непосредственно связанных с футболом.

И снова все о нем

КОНЕЧНО же, об одном из величайших игроков современности Лионеле Месси. В этом сезоне он обновил несколько рекордов – как личных, так и клубных.

Один рекорд пал после победы «Барселоны» над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании (3:1), где Месси был признан лучшим игроком. 29-летний Лео и 33-летний Андрес Иньеста выиграли свои 30-ые трофеи в качестве игроков «Барсы» и стали первыми футболистами в истории клуба, достигшими этого показателя. Список трофеев у каждого из них одинаков: 8 побед в чемпионате Испании, 7 Суперкубков Испании, 4 выигранных Лиги чемпионов, 5 Кубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 клубных чемпионата мира.

Сам Месси впервые за четыре сезона стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. На свой счет аргентинец записал 37 голов в 34 матчах. В гонке бомбардиров он опередил одноклубника Луиса Суареса, забившего 29 голов в 35 матчах. Третьим стал Криштиану Роналду из «Реала» – 25 голов в 29 матчах. Такая результативность принесла Лео четвертую за карьеру «Золотую бутсу» лучшего голеадора Европы и позволила сравняться с Роналду.

Месси лидирует в этом сезоне и по количеству мячей, забитых в Лиге чемпионов (11), опережая на один мяч Роналду. Правда, у Криштиану есть шанс догнать и перегнать Лионеля 3 июня в финальном матче против «Ювентуса».

Интересно, что с сезона 2008/2009 Месси не забивал за клуб менее 42 мячей. А в этом на его счету 56 забитых мячей. Но о Месси я вспомнил не только из-за его рекордов.

В середине минувшего года суд Барселоны признал Лео виновным в неуплате налогов в размере более чем 4 миллиона евро (которые он, кстати, внес) и приговорил к 21-месячному тюремному сроку. Впоследствии аргентинец подал апелляцию в Верховный суд Испании. На минувшей неделе суд вынес окончательное решение по этому делу – приговор остался в силе.

Впрочем, любители футбола могут не волноваться. Согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет за экономические преступления могут быть заменены условными, что, скорее всего, и произойдет.

Но ведь не пощадили великого футболиста. У нас же, когда озвучивают доходы украинских игроков и функционеров, просто слеза прошибает, так и хочется призвать скинуться всем миром.

А может, лучше научиться в Украине действовать по закону, невзирая на имена?..