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01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г. ЧП местного масштаба В Киеве на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, больше известного как Пирогово, произошел пожар, во время которого сгорел деревянный дом постройки начала ХІХ века. НЕСМОТРЯ на то, что на момент возгорания сотрудники музея уже были на работе, охране не удалось сразу увидеть столб дыма на околице территории «Закарпатье». Пожарная машина прибыла на место через десять минут, но спасти это историческое строение не удалось. Соломенная крыша хаты сгорела полностью, а стены обуглены. Пострадавших, слава богу, нет, а нанесенный убыток по предварительным данным составляет не менее 200 тысяч гривен.

Директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Юрий Бойко убежден, что это был поджог. Одна из его версий – заинтересованность в этой земле застройщиков. Теперь следствие будет разбираться в случившемся.

Напомню, осенью прошлого года в этом же районе музея дотла сгорела закарпатская овчарня. Ее подожгли, но она до сих пор так и не восстановлена.

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