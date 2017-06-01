01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г.

Культурное наследие

В самой красивой и знаменитой столичной Андреевской церкви практически завершены десятилетние реставрационные работы. Внешний вид архитектурного шедевра Бартоломео Растрелли вновь стал доступен для всеобщего обозрения. Однако впереди перед реставраторами новая задача. Сейчас все их усилия направлены на спасение монументальной композиции «Проповедь апостола Андрея» художника Платона Бориспольца, которую не снимали со стены в течение 150 лет.

НА КАРТИНЕ изображена сцена проповеди апостола Андрея скифам. Согласно летописям, это событие произошло в сороковые годы первого столетия на той самой горе, где сейчас возвышается Андреевская церковь.

Как считают реставраторы, историческое полотно впечатляет не только своими размерами (15 квадратных метров), но и тем, что автор живописец Платон Борисполец изобразил на нем Тараса Шевченко в образе одного из персонажей, обступивших апостола.

Как же в храме оказался Тарас Григор­ь­евич?

Оказалось, что Борисполец был дружен с Шевченко, когда они вместе учились в Санкт-Петербургской академии художеств. Платон писал «Проповедь апостола Андрея» в Париже в 1847 году, а в это время Тарас Григорьевич отбывал наказание в Оренбургской крепости. Вполне возможно, что решение изобразить Кобзаря в образе одного из персонажей было продиктовано стремлением Бориспольца проявить солидарность с запрещенным ссыльным поэтом.

Поэтому художник специально изобразил уже хорошо узнаваемого в то время Шевченко в своей картине, добавив также другим героям типично украинские черты, например, казацкие усы и детали яркой одежды на женской фигуре. Поэтому, несмотря на то, что на полотне религиозная тематика, картина получилась светской.

Вернувшись из-за границы, Платон Борисполец подарил «Проповедь апостола Андрея» городу Киеву, попросив при этом митрополита Киевского Арсения найти картине достойное место.

С момента появления исторического полотна в Андреевской церкви прошло полтора века и, конечно же, началось разрушение холста, образовалось несколько разрывов и сквозных отверстий.

С помощью монтажных блоков картину весом в 170 килограммов аккуратно сняли со стены и мощным пылесосом сняли вековую пыль. Художники-реставраторы заделали порывы и приклеили полоски из ткани на поврежденную нижнюю часть полотна. А впереди еще предстоит долгое «лечение»: очистка слоя от загрязнений красочного слоя, удаление лака и восстановление масляных красок.

Пройдет время, и «Проповедь апостола Андрея» в новом обличьи опять займет свое место в Андреевской церкви — одной из самых ярких построек стиля барокко, у которой, кстати, есть все основания быть занесенной в список мирового наследия ЮНЕСКО.