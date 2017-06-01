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01.06.2017 Можем! В космос отправился украинский наноспутник PolyITAN-2-SAU, созданный в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

НАНОСПУТНИК киевских политехников вместе с еще 27 наноспутниками, созданными в университетах 19 стран, на грузовом космическом корабле поставки Cygnus CRS OA-7 запущен 18 апреля 2017 года в космос с космодрома на мысе Канаверал (США). А 22 апреля корабль состыковался с Международной космической станцией.

Все эти космические аппараты участвуют в проекте QB50, целью которого является демонстрация возможности запуска сети (кластера) университетских наноспутников разных стран. Планировалось, что общее их количество достигнет пятидесяти. Однако на момент старта в кластере осталось всего 36 спутников, поскольку не все университеты справились с изготовлением устройств с соответствующими характеристиками.

Эти спутники были разделены на две партии. Первая, в которую входили восемь аппаратов, была отправлена с космодрома имени Сатиш Дхавана на острове Шрихарикота в Индийском заливе сразу на заданную околоземную орбиту.

А в ночь на 26 мая вторая пусковая партия из 18 университетских спутников, в составе которой оказался и PolyITAN-2-SAU, была выведена с космической станции в заданные точки околоземной орбиты.

Кстати, свое название устройство весом 1,9 килограмма получило из комбинации слова «политехнический» и аббревиатуры «технологический автоматический наноспутник». Он напоминает интеллектуального робота, который способен заряжаться самостоятельно и на больших расстояниях транслировать информацию.

Основной целью запуска наноспутников являются научные исследования наименее изученной нижней термосферы Земли на высотах 90–420 километров для уточнения глобальной ионно-термосферной модели. После такого исследования эту модель можно будет использовать как инструмент для прогнозирования атмо­сферных аномалий. И киевский Poly

ITAN-2-SAU должен стать частью научной космической сети.

Впрочем, университетские спутники будут выполнять и другие задачи – чисто технического плана. Скажем, наноспутник КПИ имени Игоря Сикорского будет проверять работу системы ориентации со специально разработанным маховиком. Собственной разработкой являются также размещенные на гранях аппарата солнечные датчики, входящие в системы ориентации, и каркасы солнечных батарей. Они выполнены как сэндвич-панели и обеспечивают пассивную терморегуляцию, одновременно выполняя функции защиты.

Напомним, что это уже второй космический аппарат, который разработан и построен в КПИ имени Игоря Сикорского под руководством заведующего лабораторией наноспутниковых технологий теплоэнергетического факультета Бориса Рассамакина. Первый – PolyITAN-1 – был запущен 19 июня 2014 года. В его задачи входила отработка технологических режимов полета и исследование элементов конструкции аппарата с целью их дальнейшего совершенствования.

Спутник до сих пор находится на околоземной орбите и ежедневно передает сигналы телеметрии в университетский центр управления полетом. Полученные данные являются чрезвычайно полезными для исследователей и инженеров. Они использовались при проектировании PolyITAN-2 и учитываются при разработке следующего космического аппарата этой серии – наноспутника PolyITAN-3.

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