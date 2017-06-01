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01.06.2017 , № 61 от 01 июня 2017 г. Советы юриста О рисках при покупке и продаже квартир рассказывает юрист Александр ВОЗНЮК.

«Мы с мужем решили продать трехкомнатную квартиру и перебраться в однокомнатную, а разницу, полученную при такой продаже, использовать для оздоровления, поездок на курорт. Но можно нарваться на аферистов, которые могут оставить нас без жилья и без денег. Как обезопасить себя от рисков?»

Зинаида Сергеевна Зоря.

Полтавская область.



УВАЖАЕМАЯ Зинаида Сергеевна! Чтобы обезопасить себя от рисков при купле-покупке недвижимости, заключите договор с агентством недвижимости, которое работает не менее 10 лет и дорожит деловой репутацией. Постарайтесь, чтобы вашей сделкой занимался опытный брокер. Такому брокеру, даже если отбросить морально-этические соображения, просто невыгодно вас обманывать, для него его честное имя важней. Хороший брокер всегда работает в паре с юристом, который проверяет документы и обеспечивает юридическое сопровождение сделки. С агентством вы можете заключить договор о финансовых рисках, и если сделка окажется недействительной, причинит вам материальный и моральный ущерб, агентство будет его компенсировать. Не экономьте на услугах брокера и юриста: самостоятельно вы можете наделать ошибок, и каждая из них может стать роковой…

«Ищем для дочери гостинку. Вдруг появился заманчивый вариант. Продавцу срочно были нужны деньги, он уезжал за границу. Жена ухватилась за этот вариант, убеждала меня, что нужно скорей дать задаток, иначе квартиру уведут конкуренты. Я сначала согласился с доводами жены, но продавец хотел большой задаток – 5 тысяч долларов. Меня эти обстоятельства насторожили, я убедил жену не покупать такую квартиру. Ее вскоре забрали. Дешевле жилья мы не нашли, и жена меня все время ругает: «Если бы не твоя нерешительность, дочка уже имела бы свое жилье». В чем моя вина?»



Николай Тимофеевич.

Херсонская область.



УВАЖАЕМЫЙ Николай Тимофеевич! Ваши доводы очень убедительны, вы проявили осторожность. Квартиры, которые выставлены на срочную продажу, часто бывают «нечистыми», а когда у покупателя меньше времени на тщательную проверку документов, возрастает вероятность оказаться без денег и без жилья. Большинство афер в сфере недвижимости внешне выглядят как срочная продажа. Еще одно настораживающее обстоятельство – большой задаток. Некоторые аферисты используют такую схему: по поддельным документам выставляют на продажу чужую квартиру, с нескольких покупателей берут задаток, часто большой, и исчезают.

В Одессе аферист, якобы живущий в Канаде, через Интернет выставил на продажу двухкомнатную квартиру, стоимостью 40 тысяч долларов. Продавец требует задаток в размере 10 тысяч долларов, который просит перевести на банковский счет в Канаде. Журналистское расследование показало, что мошенник не является собственником квартиры, а после получения задатка исчезает. Подобных схем множество. Вот почему срочная продажа по заниженной цене, а также подозрительно большой задаток должны вас насторожить. Не гоняйтесь за дешевизной, при покупке и продаже жилья экономить на безопасности сделки нельзя.



«Одна женщина предлагала нам очень дешево купить у нее дачу. Мы с дочерью почти готовы были на сделку, и вдруг выясняется, что женщина лечится у психиатра и не имеет права без опекуна продавать недвижимость. Если бы мы все же купили дачу, у нас ее могли бы отнять?»

Тамара Ивановна.

Черниговская область.



УВАЖАЕМАЯ Тамара Ивановна! Сделка, заключенная неде­еспособным человеком, судом будет признана недействительной. Вас обяжут вернуть дачу, а вам должны вернуть деньги. Но есть один нюанс: если продавец докажет, что денег у него нет, суд вынесет решение, что ваши материальные затраты продавец обязан компенсировать из своей зарплаты или пенсии, но не более 30 процентов от ее размера. И вам будут возвращать ваши деньги 30-40 лет, «по чайной ложке». Так что, заключая сделку в сфере недвижимости, обязательно выясните, дееспособен ли ваш продавец или покупатель.

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