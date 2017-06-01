Акценты дня

Около 3/4 краж и ограблений в Украине совершают несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет. За последние месяцы малолетние преступники все чаще используют оружие: если в январе-марте 2016 года таких происшествий зафиксировано два, то в первую декаду нынешнего – 13.





Архив

« Июнь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Вкусно и полезно – не одно и то же

01.06.2017 Ваше здоровье Письма о питании комментирует диетолог Оксана КАЛИНИЧЕНКО.

– ОКСАНА Николаевна, наша читательница из Новой Каховки Херсонской области Елена Мишулис пишет: «Обожаю черный хлеб с салом и чесноком. Но в последние месяцы у меня возникли желудочные боли. Обследование показало, что у меня гастрит. Врач запретил кушать чеснок. Я узнала, что многие диетологи считают это растение опасным для здоровья продуктом. Можно этому верить?»

– Новейшими исследованиями доказано, что чеснок токсичен, его категорически запрещено употреблять в пищу при больных почках и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Нельзя есть чеснок и тем, кто склонен к эпилепсии. Вместе с тем чеснок и полезен. О пользе его написано много: он и рак предотвращает, и инсульт. Тромбы благодаря ему рассасываются, холестерин снижается. Чеснок и потенцию повышает, и депрессию прогоняет. Короче, чудо-овощ. Но задача рационального питания – подобрать такие продукты, которые приносят организму только пользу, не причиняя ни малейшего вреда. Вот почему я считаю, что чеснок, учитывая его токсичность, надо исключить из рациона, заменив схожими по составу продуктами, но не токсичными.

– Расскажите подробнее о токсичности чеснока.

– Аюрведа, древнеиндийская медицина, не рекомендовала есть чеснок, считая его одним из самых ядовитых растений. Новейшие исследования показали, что его употребление приводит к повреждению клеток мозга. В составе чеснока есть сульфон-гидроксильный ион. Он проникает сквозь гематоэнцефалический барьер и вызывает интоксикацию нейронов, клеток головного мозга. Приведу один поучительный случай из жизни. В 2011 году сын моих знакомых Евгений, молодой мужчина, спортсмен, человек не пьющий, ведущий абсолютно здоровый образ жизни, находясь за рулем, попал в ДТП. Навстречу ему неожиданно выскочил автомобиль, а Евгений не успел среагировать, и произошло столкновение – к счастью, без смертельного исхода. «Не знаю, почему я в тот день был какой-то заторможенный», – рассказывал потом Евгений. Оказалось, накануне аварии за завтраком он наелся хлеба с салом и чесноком, пять зубков съел, надеясь в период эпидемии гриппа обезопасить себя. А в 50-е годы прошлого века медики заметили, что пилоты, которые перед полетом ели чеснок, в два-три раза медленнее реагировали на возникающие ситуации. Это происходит потому, что токсины чеснока десинхронизируют мозговые волны. Возможно, по этой причине Евгений и не успел вовремя среагировать на встречную машину?

– «Чеснок – прекрасно изгоняет из организма паразитов, укрепляет иммунную систему», – пишет из Харькова Сергей Янковский. Вы согласны?

– Согласна, но эти лечебные свойства чеснока только подтверждают его токсичность. Он потому и глистов убивает, что содержит в своем составе яд. А свойство усиливать иммунитет объясняется эффектом гермезиса: небольшая доза токсинов стимулирует иммунную систему. Один-два зубочка чеснока могут усилить иммунитет, а уже пять-шесть, в зависимости от массы тела человека, могут ослабить иммунитет. Так что не увлекайтесь. Все лекарства люди испытывают на животных, а для собак и кошек чеснок токсичен…

– Сергей Дориченко из Фастова Киевской области пишет, что его кум отравился консервированным чесноком, заболел ботулизмом…

– Чеснок может стать причиной ботулизма, если сырой продукт хранить в растительном масле без подкисления при комнатной температуре. В такой среде могут развиться клостридии ботулизма.

– «Сколько той жизни, чтобы себе во всем отказывать! – пишет из Одессы Лина Шиманская. – Меня родители приучили к конфетам, я своих детей приобщила к сладостям. А теперь у меня сахарный диабет, лишний вес, конфеты под запретом. Да и у дочки такие же диагнозы. Аж слюнки текут, когда вижу на прилавке конфеты! А что поделаешь, если нельзя? Но если я раз в месяц куплю сто граммов моих любимых шоколадных конфет и съем, неужели случится что-то страшное?»

– Понимаю Лину, сама борюсь с искушением съесть что-то вкусненькое и вредненькое. Но хочу напомнить слова гениального Эйнштейна, который предупреждал, что людей губит принцип удовольствия. Надо воспитывать свои вкусы, привыкая есть полезную вкусную еду. Например, сейчас производят конфеты из сухофруктов, покрытых тонким слоем шоколада. Это максимально полезный продукт из множества кондитерских изделий, вред для здоровья от него минимальный. Приучите себя к стевии, пусть у нее приторный вкус, но она не повышает сахар в крови в отличие от других сладостей.

– Анна Комаровская из Броваров Киевской области жалуется на плохое качество базарного молока, пишет, что его «разбавляют водой, а в сметану добавляют какую-то гадость».

– Летом молочные продукты на рынках, особенно стихийных, опасно покупать. В сметану часто добавляют крахмал, молоко разбавляют водой, чтобы не портилось, бросают в него пищевую соду.

– Без анализов, на глаз можно определить, что молоко разбавлено водой?

– Если молоко разбавлено водой, когда вы его плеснете в стакан, молоко на стенках не остается, в отличие от натурального. Капните капельку молока на свой ноготь, если молоко не разбавлено, то капля получится выпуклой и не растечется.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия