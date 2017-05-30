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Выпуск № 60 от 30 мая 2017 г.
 
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Когда отцветают каштаны…
30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г.

…В Киеве в эту пору, как правило, начинаются дожди с грозами. И именно в это время, как всегда,  проходит в столице Украины празднование Дня  города. Эта традиция была положена одним из самых полезных своей деятельностью мэром Киева Валентином Згурским в конце мая 1982 года.

И НА этот раз все начиналось с дождя. Правда, потом силы, правящие стихией, сжалились над киевлянами и гостями города. Свинцовые низкие тучи сменились легкими облачками, а к завершению праздника солнышко пригрело так, что его участникам доставалось пекла и сверху, и по бокам от многочисленных жаровен и мангалов. Шашлыки, естественно, стали самым главным угощением праздника. Их устойчивый аромат проникал даже до глубин центральных станций метро. Можно только позавидовать аппетиту народа, который в эти дни отдал предпочтение не экрану телевизора или дачному отдыху, а прогулкам по столичным улицам, площадям и паркам. Помимо самых разнообразных угощений и напитков, было и на что посмотреть, и возможность себя показать. Если самые первые дни Киева посвящались вернисажам художников, изделиям народных промыслов и концертам самодеятельных артистов, то ныне на них более торжествует дух коммерции. Тлетворное влияние капитала и буржуазных ценностей превалирует над всем остальным.

НО следует отметить, что окончательно они не смогли портить атмосферу праздника, которая держалась на хорошей и разнообразной музыке, ярких произведениях изобразительного искусства, на щедром таланте нашего народа, на врожденной красоте и благородстве наших людей, их приветливости, улыбках, задорном смехе, радости редких и счастливых встреч.
Наиболее заметными событиями стали танцевальный фестиваль, начавшийся 25 мая и продлившийся до самого завершения праздника: день латины сменил день танго, за днем вальса последовал день украинского танца. Уже одиннадцатый  год подряд с успехом прошел фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром». В этом году сюда приехали почти 30 коллективов со всей страны. В рамках фестиваля прошла выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
На Контрактовой площади состоялся еще один фестиваль – культуры народов Подола. Побывавшие тут смогли  ознакомиться с историей разных народов, живущих на Подоле, попробовать блюда национальной кухни, поучаствовать в конкурсах, викторинах и мастер-классах. И здесь не обошлось без концерта представителей национальных диаспор. По общему признанию изюминкой кулинарной программы стали традиционные греческие блюда. Ну а самой крупной диаспорой на Подоле оказалась… Правильно, вы угадали: еврейская.
На Софийской площади множество любителей классической и популярной музыки собрал государственный симфонический оркестр. Всего по сообщению КГГА в районах города в течение недели прошло около 150 мероприятий.
Но  макитра с медом не обошлась без солидной ложки дегтя. Обращаем ваше внимание: FolkUkraine провел мегамарш в вышиванках от парка Шевченко до Софийской площади, состоялся фестиваль Anne de Kiev Fest под эгидой ЮНЕСКО, UNICEF, на территории Киевской крепости был проведен KyivWeekendFest – то есть семейный праздник.
В спортивной программе состоялись легкоатлетический забег Kiev Euro Marathon, велогонка RaceHorizonPark 2017 из женского заезда Horizon Park Women Challenge и мужского Race Horizon Park Maidan. Что объединяет все эти мероприятия? Отсутствие государственного языка в названиях мероприятий. Или в колониях типа Украина это является нормой неписаного закона? С такими темпами уже следующее поколение киевлян будет жить в резервациях, как американские индейцы, а украинцев будет ждать судьба этого народа.

ДА, отцвели каштаны, шикарные соцветия которых в этом году были необыкновенно крупными и густыми. А сейчас столь же необыкновенно обильно цветет акация, распространяя густой, пьянящий аромат, благоухают сирень, жасмин, пионы... И когда к вечеру господствующий над городом шашлычный дух улегся, народ получил ни с чем не  сравнимое удовольствие от цветочной ароматотерапии!

 

Автор: Виктор МИХАЙЛОВ.
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