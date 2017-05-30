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30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г. Политобозрение недели Помнится мне народная поговорка советских времен: «Живем, как в сказке, чем дальше, тем страшнее». Парадокс, однако советская поговорка стала реальностью, правда, перекочевала в страну сплошной десоветизации… 28 АПРЕЛЯ сего года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил журналистам, что решение суда о зачислении в бюджет конфискованных 1,5 миллиарда долларов вступило в силу. Пресс-служба президента 3 мая подтвердила, что вышеозначенные средства поступили на счета Госказначейства. С небольшим уточнением: речь шла уже об 1,1 миллиарда долларов. А 5 мая уже сам Порошенко рассказывал об одном миллиарде. Итак, всего за неделю сумма «усохла» на полмиллиарда. Но и это не вся история. Заместитель главы НБУ (а именно в Национальный банк должны были поступить «деньги Януковича») Олег Чурий уверял, что деньги поступили на счета Государственного казначейства в «Ощадбанке» и что конфискованный миллиард буквально со дня на день поступит в НБУ и будет зачислен в международный резерв. Пока же миллиард не может добраться до НБУ из-за проблем с транспортировкой (читай – с переводом). Вы даже себе не представляете, соотечественники, какое это неподъемное дело – перевести деньги из одного банка в другой в пределах одной страны…

Есть устойчивое ощущение, что «деньги Януковича» становятся очередным мифом. Тут один из двух вариантов: либо этих денег вообще не существовало, либо господа реформаторы устроили дерибан-междусобойчик и деньги пристроили в офшорах.

Закон сохранения энергии применительно к нашему лихому времени гласит: Нацбанк не получил, значит, получил кто-то другой.

Оно бы все и ничего, оно бы все и гладко, если бы не обязательства по траншам МВФ. Европейских аудиторов баснями не накормишь. Они ведь в лоб спросят: «Где деньги, Петь?!»

И надо же было такому случиться, что одновременно с приключениями миллиарда-невидимки, Россия в Высоком суде Лондона требует от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по еврооблигациям. «Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств», – заявил адвокат Майк Ховард, представляющий интересы России. Адвокат украинской стороны Бэнкин Тэнки заявил следующее: «Выплата долга сейчас поставит под удар экономику Украины, а также реструктуризацию долга и выполнение программы МВФ».

Но Международный валютный фонд ранее призывал Украину «принимать добросовестные усилия по урегулированию суверенного долга перед Россией». Что в переводе на общепонятный язык означает: МВФ не против поставить под удар украинскую экономику. Так, МВФ быстрее достигнет изначальной цели: банкротство Украины и скупка ее ресурсов по дешевке.

25 мая военный прокурор Украины Анатолий Матиос и министр МВД Арсен Аваков провели совместный брифинг в аэропорту Жуляны, в ходе которого было заявлено, что состоялась самая масштабная в истории Украины операция по задержанию коррупционеров. Матиос тогда пояснил, что в данной операции были задействованы 1700 полицейских и 500 военных прокуроров, которые совместными усилиями провели 454 обыска на территории 15 областей Украины. Речь шла о задержании БЫВШИХ налоговиков времен Януковича. Хотя загребли и одного налоговика, уволенного во времена Януковича.

Шла вся эта показуха и пиар-помпезятина под лозунгом борьбы с коррупцией. При этом ни один налоговик нового, постмайданного замеса тронут не был. Ну это как раз понятно: там же сплошь честнейшие и благородные люди, в срок и без промедлений «отстегивающие» наверх.

Мне кажется, туповато-абсурдная операция с задержаниями бывших налоговиков имеет не антикоррупционную, а коррупционную подкладку. И лозунг давно известен – «Делиться надо!»

К этому подозрению меня подтолкнуло заявление Арсена Авакова на открытии сервисного центра МВД. Господин Аваков сообщил, что на текущий момент угрозы получают сотрудники силовых ведомств, которые были задействованы в операции, и лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Кроме того, уже поступало множество предложений о денежных вознаграждениях. И беспрерывно звонят из Москвы с угрозами! Уж не сам ли Путин звонит, обеспокоенный судьбой злостных коррупционеров?! Но Авакова разве запугаешь? Он в пику Кремлю анонсировал о старте следующего этапа спецоперации по борьбе с коррупцией.

На днях в эфире принадлежащего Петру Порошенко «Пятого канала» Юрий Береза, экс-командир добробата «Днепр-1» и депутат «Народного фронта», заявил, что в случае попытки повторного прихода к власти нынешней оппозиции у него и его побратимов есть некий план «Б». «Реванша не будет. У нас есть боевой опыт. Эта революция закончилась большой кровью. Только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут – у меня есть план «Б». Гражданской войны не будет, будет «ночь длинных ножей» и все», – заявил Береза.

Вот уж не знаю, что так распалило Березу. Как мне кажется, нет в Украине никакой оппозиции. И не было никогда. Были только сменяемые друг друга банды воров и махинаторов. Видимо, Береза не хочет, чтобы его сменили.

Но вот еще одна деталь: Березе поучиться бы на курсах ликбеза. Во время «ночи длинных ножей» в 1934 году нацисты резали нацистов – штурмовиков Эрнста Рэма. И логика этого явно неизвестного Березе события заключается в том, что когда эта «ночь» наступит, резать будут именно Березу и его боевиков-«побратимов»… Такая вот неожиданная «печалька».

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