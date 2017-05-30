Главная / ДИСКУССИЯ / Проект импорта гильотин из Парижа в Киев

30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г. Иванам, не помнящим родства В нарушение всех законов «термодинамики» (нагнетания страстей в ограниченном пространстве) оголтелая русофобия в Украине не имеет никаких пределов и противодействия. ПО-ВИДИМОМУ, правы эксперты, что борьба с Россией и всем русским, даже в ущерб собственным интересам, стала главной национальной идеей в нашей стране. Даже новая шутка появилась: «Назло врагам, на радость маме я утоплюсь в помойной яме».

После того как 9 Мая широкие слои украинской общественности продемонстрировали решимость противостоять бандеризации страны, национал-радикалы не в силах погасить бешенство, отчаявшись дотянуться до горла каждого инакомыслящего. Весьма яркую картину в этом плане представляют собой экраны отечественных телеканалов. Так, «Первый национальный» дал слово депутату Верховной Рады Сергею Высоцкому, раздающему советы менее решительным коллегам: «Нужна угроза казней, иначе «вата» будет нас бить, как 9 мая. Украине нужна виртуальная гильотина, чтобы демонстрировать угрозу сторонникам «Русского мира», посмевшим поднять голову 9 мая». «Гильотина, пусть даже символическая, всегда нужна, потому что если нет гильотины, то будет реванш», – разглагольствовал народный избранник. Сегодня он намекает на символическую гильотину, а завтра, убедившись, что дело Бандеры не поддерживает большинство народа Украины, потребует для тех, кого он называет «ватой», смертной казни. Впрочем, в Украине, где законы давно не действуют, а правоохранители защищают откровенных преступников, никаких законов о смертной казни не надо. Молодцы в балаклавах, с закрытыми лицами готовы битами, камнями, голыми руками убивать всех, кто не желает отвечать им на приветствие «Слава Украине!». Недавно охранник основателя «Правого сектора» Яроша за подобное прострелил обе ноги строптивому таксисту.

А прямые эфиры на телеканалах продолжают служить распространению самых человеконенавистнических идей и призывов, за которые в любой нормальной стране моментально сажали бы за решетку.



ОЧЕРЕДНОЙ откровенно фашистский скандал разгорелся в эфире канала «Еспресо TV». Как сообщила руководитель киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, комментируя проводимую ветеранами ВОВ акцию «Никто не забыт! Ничего не забыто!», ведущие назвали ее участников «гребаным совком, способным только бухать», без тени шутки предложив «просто расстрелять» всех пришедших на акцию памяти в День Победы.

Эфир на телеканале «112» представил видного эксперта в деле воспитания при помощи кулаков – экс-депутата Рады, члена ВО «Свобода» Игоря Мирошниченко, который озвучил рецепт успешной украинизации: «Говорящих на русском языке учителей и воспитателей украинских школ нужно «бить батогом» за нежелание переходить на «мову».

Следующий телеэфир – и бывший боевик АТО, ныне депутат Рады Юрий Береза называет новый повод для запрета УПЦ Московского патриархата: дескать, ее прихожане с иконами в 2014 году останавливали украинские танки в Донбассе. Как тут не вспомнить оценку, данную президентом Порошенко своих достижений на ниве освобождения собственного народа. Действительно, такого разгула свободы Украина еще не видела.



ПОЖАЛУЙ, самый красноречивый пример из Facebook: одиозный директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, по инициативе которого отменяются все праздники домайданного периода, переименовывается большая часть улиц и населенных пунктов, меняется трактовка исторических событий, дошел до апофеоза. Пан, заведующий национальной памятью, призвал украинцев прекратить общение с родственниками, проживающими в России. По его словам, против украинцев может быть использовано все, что связывает две страны, в том числе экономика, язык, история, культура, традиции и даже родственные связи. И написал в своем аккаунте: «Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине»…Это вопреки общеизвестной, кровью проверенной истины «горе иванам, родства не помнящим». Преступление, веками считавшееся на Руси самым тяжким грехом, – предательство своего рода. Беспамятство относится к той же категории…



НО в хронике текущих событий имеются и факты, сравнимые с насто­ящим подвигом. Так, львовские студенты восстановили памятник легендарному советскому разведчику Кузнецову. Студенты очистили надгробную плиту советского разведчика. Этот памятник ранее подвергся вандализму со стороны украинских националистов. Также была приведена в порядок окружающая территория у могил на Холме Славы. Акцию осуществили члены продолжающей действовать во Львове на полулегальном положении комсомольской ячейки.

В ситуации, сложившейся в украинском государстве, где любое инакомыслие, а тем более благожелательное отношение к советскому прошлому, жестоко наказывается и преследуется, действия активистов без преувеличения выглядят настоящим геройским поступком.

Николай Иванович Кузнецов в годы Великой Отечественной войны был сотрудником 4-го управления НКВД, занимавшегося разведывательно-диверсионными операциями в глубоком тылу немецкой армии.

Недавно там же, во Львове, на 2,5 года был условно осужден местный студент по обвинению в «коммунистической пропаганде». В качестве «орудий преступления» и «вещественных доказательств» в этом скандальном деле фигурировали: комсомольский билет, партийный билет, том «Капитала» Карла Маркса, георгиевская, желто-синяя, красная ленточки и прочая атрибутика.

От угроз расправы радикалы уже переходят к прямым действиям. 20 мая в Украине сотрудниками следственных органов арестован 73-летний Иван Николаевич Бондарчук, организатор марша «Бессмертный полк». Ветерана взяли за «измену Родине», обвиняя в подготовке протестной акции против Порошенко. Бондарчуку грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Друзья и соратники характеризуют Ивана Николаевича как честного и порядочного человека, влюбленного в Украину и особенно в родную Виннитчину. Они вспоминают выражение Бондарчука: «Это же надо было прожить и трудиться всю жизнь в городе, из которого вышли могильщики Украины – президент Порошенко и премьер Гройсман». Кстати, они оба лично знакомы с Бондарчуком и, друзья уверены, лично руководят расправой над ветераном.

Участники мирного шествия с портретами отцов и дедов 9 Мая этого года уверены, что акция прошла без кровопролития только потому, что в Киеве проходило «Евровидение», и устраивать на глазах у Европы «кровавую баню» было крайне непозволительно.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия