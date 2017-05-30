30.05.2017

УКРАИНА

• Очередная миссия Международного валютного фонда, которая с 16 мая находилась в Украине, указала на необходимость проведения пенсионной и земельной реформы. Выделение пятого транша зависит от того, поддержит ли Верховная Рада соответствующие законопроекты.

• Уголь из ЮАР для тепловых электростанций прибыл в порт «Южный». После разгрузки 75 тысяч тонн топлива, сообщает сайт «Центр транспортных стратегий», началась его отправка на электростанции. Планируется, что ежемесячно в порт будет прибывать одно судно с углем из Южной Африки. Компания ДТЭК законтрактовала до конца года

675 тысяч тонн топлива.

• Нет серьезных инвесторов в производственных сферах страны, сказал в комментарии корреспонденту «Голос.ua» экономист, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. «Увы, самой главной проблемой на пути инвестиций в Украину является чрезвычайный уровень коррупции, плохое состояние судебной системы, когда инвесторы не могут защитить свои законные права в украинских судах», – сказал экономист.

• Без вести пропавшими до сих пор считаются несколько тысяч человек с начала конфликта на востоке Украины, пишет агентство «Укринформ». По данным пресс-центра Международного комитета Красного Креста, почти половина из них – гражданские лица. Подавляющее большинство пропавших – мужчины.

• Более половины населения Украины никогда не были за пределами страны, приводит interfax.com.ua данные социологического исследования Центра Разумкова. Только 16,3 процента опрошенных бывают за границей раз в 10 лет и реже, 11,6 процента – раз в пять лет и реже, 8,6 процента – раз в два года и реже, 8,7 процента – раз в год и чаще.

• Под угрозой гибели оказалась часть ценных пород деревьев Национального ботсада имени Гришко в Киеве, сообщает «Сегодня». Территорию заливают нечистоты. Владельцы частных домов нелегально подключаются к канализации ботсада, из-за огромного объема сточных вод насосы не справляются с перекачкой и уровень воды поднимается до критического уровня. Власти обещают разобраться в ситуации.

• Харьков и болгарский город Бургас в этом году в пляжный сезон свяжет прямое чартерное авиасообщение, сообщает сайт voyage-club.com. Это маршрут намерена освоить украинская авиакомпания

Bravo Airways. Первый самолет отправится из Харькова в Бургас уже 23 июня. Рейсы планируют осуществлять один раз в неделю по пятницам.

ЗА РУБЕЖОМ

• КНДР планирует продолжать развитие своей ядерной программы, пишет euronews.com. По заявлению северокорейских властей, проводимые в последнее время ракетные испытания – это «правомерный акт самозащиты ядерной державы», а рост напряженности на корейском полуострове спровоцирован Соединенными Штатами.

• В Эстонии отменили правило, согласно которому информационные листки для описания медикаментов читались только на эстонском языке. Теперь аннотацию для всех 388 безрецептурных препаратов, которые продаются в аптеках республики, можно изучить еще и на русском и английском, что поможет правильно и безопасно принимать лекарства.

• В Гамбурге (Германия) местные власти приняли беспрецедентное решение конфисковать у владельцев шесть незаселенных в течение пяти лет жилых домов и предоставить их нуждающимся в жилье мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, пишет Berliner Zeitung. Владельцы домов возмущены этим решением и считают его вопиющим нарушением права на частную собственность.

• В Индии 18 человек погибли от ударов молний в разных рай­онах штата Бихар, еще пятеро при обрушении подмытой дождями стены. К трагедии привели сильные дожди и грозы. По сообщению агентства «Синьхуа», власти объявили о выплате 6 000 долларов семье каждого погибшего.

• В Ставропольском крае России эвакуируют семь населенных пунктов из-за угрозы прорыва дамбы Отказненского водохранилища, сообщает «Медуза». В общей сложности там проживают почти 64 тысячи человек.

• Каталония не намерена отказываться от курса на отделение от Испании, пишет barcelonasecret.com. Несмотря на жесткое противодействие со стороны Мадрида, правительство автономии полно решимости провести предстоящей осенью референдум о независимости.