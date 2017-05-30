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30.05.2017 Національний День ферми Понад триста тваринників з усієї України відзначили національний День ферми на Запоріжжі – на базі ПАТ «Племзавод «Степовий» Кам’янсько-Дніпровського району. В УРОЧИСТОМУ заході взяли участь голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун, заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Бабанін, керівники та спеціалісти сільгосппідприємств з усіх регіонів України. Олександр Бабанін привітав присутніх та подякував за участь, висловив особливу подяку керівнику господарства Анатолію Волкову за високий рівень підготовки та проведення національного Дня ферми, а також вручив грамоти обласної державної адміністрації кращим працівникам господарства.

– Дуже приємно вітати вас на землях «Племзаводу «Степовий», який є одним із лідерів тваринницької галузі. Під час заходу тут зібралися люди, небайдужі до цієї аграрної сфери. Основне завдання заходу – поділитися один з одним досвідом та примножити свої здобутки й успіхи, – зазначив Бабанін.

– Племзавод «Степовий» працює вже досить давно. Я добре пам’ятаю свої перші кроки в аграрному секторі, коли ми організовували навчальні поїздки за кордон, і вже тоді фахівці цього господарства здобували нові знання. Нарешті нам вдалося презентувати «Племзавод «Степовий», адже його керівник уже давно хотів поділитися досвідом з вітчизняними фермерами. Я радий вітати гостей та колег з усієї України, які приїхали у це масштабне господарство, – наголосив Андрій Дикун.

Як розповів сам керівник господарства Анатолій Волков, ПАТ «Племзавод «Степовий» заснований 1963 року як відгодівельник великої рогатої худоби. А сьогодні господарство має власний молокозавод, на поливних землях вирощує кормові культури і далі розширює корівники. На сьогодні ПАТ «Племзавод «Степовий» – одне з кращих та найбільш модернізованих господарств у Запорізькій області. Воно займається виробництвом зернових культур, молока, м’яса, розведенням племінного поголів’я великої рогатої худоби та свиней, переробкою власної сировини для виробництва м’ясних та молочних продуктів, використовуючи передовий досвід і новітні сільськогосподарські технології.

У господарстві з кожним роком збільшується виробництво молока та м’яса, нарощується поголів’я великої рогатої худоби та свиней, зростає продуктивність дійної череди корів. Так, надій молока на одну корову минулого року становив 10 874 кілограми. Ставити рекорди племзаводу не вперше. Колектив молочного комплексу господарства систематично стає призером обласного змагання серед колективів за найвищі надої молока імені Марії Сардак. «Степовий» відомий не лише в Запорізькій області – його відзначено українськими й міжнародними почесними нагородами, зокрема щорічної міжнародної виставки АГРО. А особисто генеральний директор господарства Анатолій Волков отримав нагороду Асоціації виробників молока «За вагомий внесок у розвиток молочного скотарства України».

Враховуючи вагомі досягнення підприємства, Асоціація виробників молока і запропонувала саме на його базі провести вперше національний День ферми. Окрім урочистої частини свята, відбулася лекційна частина. З гостями поділилися новою інформацією щодо тваринницької галузі, зокрема, з питань заготівлі кормів, ефективного використання техніки, годівлі, утримання, доїння та лікування корів. Після завершення теоретичної частини учасники заходу відвідали поле, де фахівці продемонстрували роботу польової техніки. А під час відвідання молочної ферми гостей ознайомили з методикою правильного закладання сінажу. Також учасники заходу відвідали виставку-дегустацію молочних та м’ясних продуктів власного виробництва, всі блоки молочного комплексу, доїльну залу, роботу так званої зеленої лінії та кормозаготівельної техніки.

За словами організаторів, національний День ферми на базі ПАТ «Племзавод «Степовий» став тематичним та комунікаційним майданчиком для гостей, а також можливістю ознайомитися з досвідом європейських тваринників.



Запорізька область.

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