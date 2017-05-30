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30.05.2017 Виставки З 23 по 25 травня у виставковому центрі «Козак-Палац» проводилася 25-та ювілейна міжнародна спеціалізована виставка промислових рішень «Машинобудування. Металургія-2017» – один із найбільших в Україні виставкових форумів промисловців. ЯК ПОВІДОМИВ президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов, на такому форумі щорічно презентуються розробки в галузі машинобудування, металургії, ливарних технологій, енергетики, автоматизації, ІТ-рішень. Цей захід об’єднує і спеціалізовані виставки «Литво», «Композити та склопластики», серію науково-практичних конференцій, майстер-класів, практикумів, коопераційних зустрічей. Загалом на виставковому форумі представлені продукція та послуги понад 180 учасників, серед них – провідні промислові підприємства України, представники відомих торгових марок Австрії, Латвії, Німеччини, Китаю, Польщі, Туреччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Японії.

Знаходженню нових коопераційних зв’язків сприятимуть зустрічі на одному експозиційному майданчику як великих промислових підприємств, так і представників середнього бізнесу. Виставка «Машинобудування. Металургія» для багатьох із них є платформою для нових ділових контактів. Серед постійних учасників – Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», АТ «Мотор-Січ», ТОВ «Тріада-Зварка», «УКРЕСТ», «Електротехмаш», «Науково-промислове комерційне об’єднання «ТАТА», «Завод «Кранкомплект» (м. Запоріжжя); ТОВ «КАМОЦЦІ», «Абпланалп Україна», «Елватех», «Машінтех»

(м. Київ); «Кривбасцвєтплав» (м. Кривий Ріг); приватне науково-виробниче підприємство «Мікротех», «Еталон-Прилад» (м. Харків); корпорація «Ватра» (м. Тернопіль).

Під час урочистого відкриття виставки її учасників тепло вітали керівники області й міста Запоріжжя, а також представник Міністерства економічного розвитку й торгівлі України Степан Клименко, торговий аташе генерального консульства Республіки Туреччина в Одесі Четін Йилмаз, президент Асоціації ливарників України Олег Шинський та багато інших почесних гостей.

У рамках експозицій були продемонстровані машини, механізми й технологічне обладнання, металургія та металообробка, інструменти та оснащення, контрольно-вимірювальні прилади, IT-технології у промисловості, композитні матеріали. Велика увага приділялася розробкам у галузі автоматизації виробництва, кращим світовим досягненням у сфері електроніки промислового призначення.



Запоріжжя.

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