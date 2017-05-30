30.05.2017 , № 60 от 30 мая 2017 г.

Народ и власть

Как известно, правительством Украины взят твердый курс на сокращение количества граждан страны, дабы уменьшить нагрузку на бюджет и, соответственно, увеличить долю «распила» оставшегося достояния страны.

Как ополовинить население

НЕСМОТРЯ на отторжение действиями и бездействием нынешнего режима Крыма и Донбасса, в стране остается огромное количество граждан, не желающих ни уезжать, ни умирать. Часть «работы», конечно, выполнит новая тарифная политика, которая, по задумке разработчиков, должна выкосить наименее защищенные слои населения. Непрекращающаяся война Киева с двумя областями страны несколько сократит количество молодежи. Пенсионная реформа и новый Трудовой кодекс еще немного уменьшат число рабочих и пенсионеров.

Но несознательные жители страны, вместо того чтобы по заветам покойной светоча либерализма Новодворской, «обернувшись простыней, тихо ползти на кладбище», норовят еще лечиться, тем самым сбивая расчеты государства на ополовинивание народонаселения.

Вот тут пришлась кстати реформа здравоохранения под предводительством и.о. министра Ульяны Супрун. В двух словах суть этой реформы в том, чтобы сделать большую часть медицинских услуг платными. Обещают оставить бесплатными только некие «пакетные» услуги.

Пока перечни медуслуг, за которые будет взиматься плата, только в разработке Кабмина, их обещали полностью подготовить к сентябрю. По слухам известно, что бесплатными останутся посещение терапевта и педиатра, наблюдение за беременными, ряд типичных обследований: флюорография, кардиограмма, анализы крови, мочи и еще более десяти позиций, неотложная помощь. Не будет взиматься плата за вызов скорой помощи. Также бесплатной останется паллиативная медицина, то есть лечение безнадежных и психически больных.

Этот закон еще не ввели, но плоды других экспериментов над оте­чественной медициной за последние пять лет налицо. По данным опроса, обнародованного благотворительным фондом «Пациенты Украины», 50,4 процента респондентов откладывали лечение в связи с нехваткой средств, а 43,3 процента продавали ценные вещи, имущество, чтобы купить лекарства, или занимали деньги на препараты.

Волей-неволей складывается впечатление, что власть поэтапно осуществляет геноцид над собственным народом. Ну и чтобы этот факт не так резал глаза, 1 апреля был утвержден список бесплатных лекарств для населения.

Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Face­book так и написал: «1 апреля – большое событие в сфере здравоохранения украинцев: стартует правительственная программа «Доступные лекарства» для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой».

Казалось бы, вот тут и будет попущение для замордованного народа. Но прошло два месяца, и выяснилось, что, вероятней всего, день 1 апреля был выбран не случайно.

Первое апреля – никому не верь

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ медийно-адвокационной группой при поддержке программной инициативы «Общественное здоровье» международного фонда «Возрождение» в городе Днепре был проведен анализ бюджетных расходов на медикаменты в больницах вторичного уровня Днепра.

Так вот, по словам главы неправительственной медийно-адвокационной группы Ивана Красикова, госсубвенции обеспечивают потребности в расходах на содержание больниц города только на

70 процентов, а потребность на медикаменты лишь на 10 процентов. Этих средств хватает для предоставления минимальной медпомощи малообеспеченным гражданам, на приобретение дезинфицирующих средств, медицинского кислорода и наркотических средств для проведения оперативных вмешательств.

«Следует отметить, что разные больницы финансируются по-разному, – говорит Иван Красиков. – Например, для больных туберкулезом идет стопроцентное финансирование. Только есть вопросы относительно распределения этих средств. Например, в днепровском областном лечебно-профилактическом объединении «Фтизиатрия» в 2016 году на лекарства для одного пациента в среднем потратили 2730 гривен, а в днепровском противотуберкулезном диспансере 576,4 гривны».

Это в той сфере медицины, где ситуация критическая в связи с небывалым ростом больных туберкулезом. А в обычных больницах на бесплатные лекарства тратится 100(!) гривен в год на одного пациента.

«Схема получения лекарств пациентом в больнице законодательством не урегулирована. В больницах их выдают на основании назначений врачей пациентам по очереди. Учитывая, что заявленная больницами потребность в лекарствах в разы выше, чем они получают бюджетных средств, большинству пациентов этих лекарств не хватает, и они фактически вынуждены их покупать за свой счет».

Вот и раскрытие первоапрельской шутки премьера – можно смеяться. Впрочем, для людей, поднаторевших в правительственном юморе, все было ясно с самого начала. Суть любой реформы в Укра­ине – это игра в одни открытые ворота народа командой голкиперов, защитников и заодно судей команды правительства. Причем команда народа, пока «эффективная команда» правительства под радостные крики забивает шайбу за шайбой в пустые ворота, обязана сидеть на скамейке запасных и только наблюдать за этой «захватывающей» игрой. Таковы уж правила украинского хоккея.

Днепр.